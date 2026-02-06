Primera sesión
Llega el Campeonato de Álava de Bertsolaris

La XVII edición del campeonato de Álava comenzará este sábado en Oion, en una sesión en la que participarán Aroa Arrizubieta, Felipe Zelaieta, Iñaki Viñaspre, Martin Abarrategi, Sabin Abarrategi y Unai Anda.

La campeona Aroa Arrizubueta actuará en el primer programa
La XVII edición del Campeonato de Álava de Bertsolaris comienza este sábado, 7 de febrero, en la sala Bazterra de Oion a las 17:30 horas. 

La actual campeona Aroa Arrizubieta, Felipe Zelaieta, Iñaki Viñaspre, Martin Abarrategi, Sabin Abarrategi y Unai Anda actuarán en la primera cita del Campeonato, cuya primera fase continuará los dos próximos fines de semana en Laudio e Izarra.

La final se disputará el 28 de marzo en Vitoria-Gasteiz. 

Miren Artetxe Sarasola, Maddi Ane Txoperena Iribarren, Irantzu Idoate Funosas, Maddalen Arzallus Antia, Aitor Servier Etxexuri eta Elixabet Etxandi Goienetxe.
Seis bertsolaris buscan la txapela de Xilaba

Este sábado tendrá lugar la final del Campeonato de Bertsolaris de Lapurdi, Baja Navarra y Zuberoa en el frontón Jai Alai de Donibane Lohizune. Maialen Hiribarren será la encargada de poner la txapela a la bertsolari o el bertsolari ganador entre el sexteto formado por cinco mujeres y un hombre: Miren Artetxe Sarasola, Maddi Ane Txoperena Iribarren, Irantzu Idoate Funosas, Maddalen Arzallus Antia, Aitor Servier Etxexuri y Elixabet Etxandi Goienetxe. (En directo, a partir de las 17:00, en orain.eus)

