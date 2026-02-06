La XVII edición del Campeonato de Álava de Bertsolaris comienza este sábado, 7 de febrero, en la sala Bazterra de Oion a las 17:30 horas.

La actual campeona Aroa Arrizubieta, Felipe Zelaieta, Iñaki Viñaspre, Martin Abarrategi, Sabin Abarrategi y Unai Anda actuarán en la primera cita del Campeonato, cuya primera fase continuará los dos próximos fines de semana en Laudio e Izarra.

La final se disputará el 28 de marzo en Vitoria-Gasteiz.