Pradales alerta del auge autoritarismo y reclama una Europa "más ágil y cohesionada"

El lehendakari, Imanol Pradales, ha alertado este sábado sobre el deterioro del derecho internacional y el avance de movimientos populistas y autoritarios en el mundo, en un comunicado en el que ha reclamado una Europa “más cohesionada, ágil y fuerte” frente a las tensiones geopolíticas actuales. En un comunicado con motivo de la participación de Euskadi en la Bienal de Venecia, Pradales sostuvo que las democracias liberales atraviesan una etapa de creciente presión política y económica.

El lehendakari asegura que “algunas élites tecnocráticas amenazan con deshacer las democracias liberales en pro de una supuesta eficiencia, al tiempo que las clases medias se debilitan”, en referencia al auge de modelos políticos autoritarios y a la erosión del multilateralismo. A su juicio, el actual contexto internacional evidencia una crisis de los consensos democráticos construidos tras la Segunda Guerra Mundial.

Pradales ha advertido además de que Europa se encuentra “en el punto de mira” de potencias como Rusia, China y Estados Unidos. “Nuestra fragmentación les beneficia”, afirma, al tiempo que señala el debilitamiento del vínculo transatlántico que durante décadas garantizó la seguridad europea. En este contexto, defiende la necesidad de reforzar la cohesión política y estratégica de la Unión Europea para preservar su capacidad de decisión y proteger su modelo social.

El lehendakari ha reclamado también una transformación interna de las instituciones comunitarias para responder con mayor rapidez a los desafíos económicos y geopolíticos. “El mundo actual exige más velocidad, intensidad y escala. Más agilidad y menos burocracia”, sostiene, reivindicando una Unión Europea capaz de mantener su liderazgo como espacio de prosperidad, libertades y bienestar.

Pese al diagnóstico crítico, Pradales considera que existen “motivos para la esperanza”. Destaca que la UE continúa siendo “una base sólida para el progreso y la competitividad” y pone como ejemplo la respuesta europea ante la pandemia o la capacidad comunitaria para alcanzar acuerdos internacionales estratégicos. “Cuando hay voluntad y autonomía política se avanza, pero no podemos limitarnos a hacerlo a golpe de shock”, ha señalado.

El lehendakari concluye reivindicando una Europa federal en la que Euskadi tenga una participación activa y mayor presencia institucional. Según ha defendido, la voz vasca debe ser escuchada en el futuro proceso de integración comunitaria, en un momento que califica de decisivo para el “renacer europeo”.