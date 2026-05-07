PNV, PSE-EE y EH Bildu llegan a un acuerdo sobre ciberseguridad que molesta al PP
El Parlamento Vasco ha pedido un refuerzo de los recursos humanos, técnicos y de formación para combatir el incremento de los ciberdelitos, una demanda consensuada por PNV, PSE-EE y EH Bildu que ha molestado al PP, más que por el contenido de lo aprobado, por el consenso entre los tres grupos.
EH Bildu ha llevado al pleno de este jueves una moción sobre la estrategia del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco en materia de ciberseguridad. El parlamentario Gorka Ortiz de Guinea ha recordado que los ciberdelitos han pasado de los 8908 que se produjeron en 2017 a los 28 271 de 2025 y ha demandado un "profundo" proceso de modernización de la Ertzaintza en esta materia.
En cuanto al contenido concreto de lo aprobado, el Parlamento ha pedido al Gobierno Vasco que profundice en el proceso de modernización de la Euskal Polizia, también en el ámbito de la ciberseguridad. También ha reclamado que en el marco del vigente Plan de Empleo de la Ertzaintza refuerce los recursos humanos para hacer frente a los ciberdelitos y que continúe con la actualización y modernización de los recursos técnicos de la Ertzaintza. Además, la Cámara ha solicitado que en la Academia Vasca de Policía y Emergencias la formación en ciberdelitos tenga su espacio y relevancia dentro de los planes de estudios, y que se refuercen las labores de prevención, detección y respuesta ante los ciberataques.
La coalición abertzale, PNV y PSE-EE han acordado una enmienda transaccional que ha sido aprobada por la Cámara con un respaldo muy mayoritario. Únicamente han votado en contra el PP y Vox.
El PP ha elevado el tono para denunciar un acuerdo que ha considerado una "broma de mal gusto" por el hecho de que los dos partidos del Gobierno Vasco pacten con un partido que ataca a la Ertzaintza. "Nosotros no vamos a blanquear a EH Bildu", ha exclamado la parlamentaria del PP, Ainhoa Domaica.
Le ha contestado visiblemente molesta la parlamentaria del PSE-EE, Miren Gallastegui, quien ha pedido a Domaica más respeto a la Cámara. Le ha dicho que no le va a permitir que convierta el Parlamento en "otro circo".
Más calmada le ha respondido la parlamentaria del PNV Josune Escota, quien ha reprochado a Domaica que hoy no le haya interesado hablar de ciberseguridad, y que su intervención haya derivado en un teatro "completamente interesado".
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