De la Euskadi que heredó Garaikoetxea a la actual: baja el paro y mejoran la educación y el euskera, aunque la sociedad ha envejecido
Las horas posteriores al fallecimiento de Carlos Garaikoetxea están ofreciendo la oportunidad de echar la vista y reencontrarse con aquellos primeros años 80 en los que todo estaba por hacer para el primer Gobierno Vasco tras la dictadura. Los testimonios sobre aquel momento histórico reflejan un contexto político y social gris y decadente, aunque también un empeño y una ilusión por dar la vuelta a aquella situación.
Esta mirada atrás permite reconectar con aquella Euskal Herria azotada por la violencia y golpeada por la crisis económica, así como comparar aquel contexto con el de la sociedad vasca actual.
Demografía
Desde un punto de vista demográfico, la sociedad ha cambiado de manera notable, aunque no tanto en términos absolutos como en lo relativo a la estructura de la población.
En 1981, año de la aprobación del Estatuto de Gernika, Euskadi tenía 2.141.809 habitantes, mientras que hoy suma 2.218.210 habitantes. Navarra, mientras, contaba con alrededor de 510.000 habitantes, frente a los 690.000 actuales. Hego Euskal Herria, por tanto, ha sumado más de 250.000 habitantes desde entonces.
En aquellos primeros años 80, el porcentaje de ciudadanos nacidos en el extranjero en Euskadi era mínimo, apenas el 1,06 %, frente al 14 % actual. Sin embargo, el porcentaje de población nacida en otras provincias era muy superior al actual.
Según el censo de 1981, en aquel año casi un tercio de la población había nacido en otras provincias: hasta el 30,50 %. Este porcentaje, no obstante, se elevaba hasta el 50 % si se toma como muestra únicamente a los mayores de 18 años. Hoy, en cambio, el porcentaje de ciudadanos residentes en la comunidad autónoma de Euskadi nacidos en otras comunidades ronda el 15 % y se concentra en las franjas de mayor edad.
En aquellos primeros años 80, asimismo, la estructura de la población era notablemente más joven. 1975 y 1976 fueron los dos años en los que más nacimientos se han registrado en la historia del País Vasco, y el peso poblacional de los niños era enorme, el mayor de la historia reciente.
En 1981, los menores de 14 años representaban el 23,7 % de la población, mientras que hoy representan el 11,1 %. Los menores de 25 años, asimismo, eran hasta el 39,8 % de la sociedad, frente al 21,4 % que representan en la actualidad. Asimismo, gracias al incremento de la esperanza de vida, los mayores de 65 años representan hoy el 24,6 % de la población, frente al 9,2 % que representaban en 1981.
Economía y empleo
En aquellos primeros años 80, el declive de la industria vasca comenzaba a ser patente. Tras la crisis del petróleo de 1973 y la crisis energética de 1979, los sectores muy intensivos en energía comenzaban a ser duramente golpeados y la industria pesada empezaba a hundirse.
En 1981, el paro rondaba el 14% y en pocos años se situó por encima del 20 %, unos datos que contrastan con la situación actual, con una tasa de paro situada por debajo del 7 %. En 1985, la tasa de ocupación de la población de 16 a 64 años (la proporción de la población con empleo en esa franja) se situaba en el 45 %, frente al 72 % actual.
La apuesta de aquel primer Gobierno Vasco por diversificar la economía y los planes de reconversión industrial terminarían dando sus frutos, aunque aún quedaba por delante algo más de un decenio con el paro disparado.
Educación y euskera
Atendiendo a indicadores relacionados con el nivel de estudios y la formación de la población, la diferencia es abismal. Según los datos del padrón de 1981, apenas el 8 % de la población de más de 10 años contaba con estudios superiores o medio-superiores. Hoy, más del 51 % de la población vasca de 16-64 años posee estudios superiores, la cifra más elevada en el Estado, claramente por encima de la media europea.
El censo de 1981, asimismo, refleja cómo hasta el 72,6 % de la población mayor de 10 años carecía de estudios o únicamente tenía estudios primarios.
En cuanto al conocimiento de euskera, el físico Pedro Miguel Etxenike, consejero de Educación y Cultura con Garaikoetxea y padre de la Ley del Euskera en 1982, ha recordado la situación “agónica” que vivía el euskera en aquellos años, como consecuencia de cuatro décadas de dictadura y de unos movimientos sociodemográficos difíciles de gestionar sin poder político. Lo cierto es que los datos avalan esa percepción.
En el año 1981, apenas el 21,90 % de la población vasca era vascohablante, y las generaciones más mayores eran las más euskaldunes. Entre las personas mayores de 65 años el porcentaje ascendía al 33 %. Mientras, entre los niños y jóvenes, el conocimiento del euskera apenas alcanzaba el 20 %, aunque, eso sí, la mayoría de quienes lo hablaban lo tenían como primera lengua.
En este momento, el conocimiento del euskera ronda el 43 % en el conjunto de la población de Euskadi, según los últimos datos censales. A diferencia de lo que ocurría cuando Garaikoetxea y su equipo llegaron a Ajuria Enea, las generaciones más jóvenes son las más euskaldunes: alrededor del 85 % de los niños y en torno al 75 % de los jóvenes son vascohablantes, si bien alrededor de la mitad de ellos han adquirido el euskera como segunda lengua.
Asimismo, al contrario de lo que ocurría en 1981, las generaciones más mayores son las menos euskaldunes: apenas el 20 % de los mayores de 65 años habla euskera.
En cuanto al uso social de la lengua, los datos sobre uso del euskera más antiguos son de 1989 y 1991, aunque se puede interpretar un crecimiento notable del uso social entre las generaciones más jóvenes. Según la Encuesta Sociolingüística del Euskera, hace cuatro décadas sólo el 12,4 % de los jóvenes de 16 a 24 años utilizaban el euskera de manera intensiva (tanto o más que el castellano) en la CAV, mientras que en la última edición de esta investigación ese porcentaje llegaba al 33,5 %. El uso intensivo del euskera entre mayores de 65 años, sin embargo, habría caído del 25,3 % al 16,7 %.
El voto
En cuanto a las posiciones políticas, las elecciones al Parlamento Vasco de 1984, las primeras con un Parlamento Vasco de 75 escaños, depararon un panorama sustancialmente diferente al actual.
El PNV, con Carlos Garaikoetxea como candidato, alcanzó 32 escaños, un récord histórico de representación que se quebraría, dos años después, con la escisión de Eusko Alkartasuna. El PSE, con Txiki Benegas como candidato, mientras, logró 19 escaños; Herri Batasuna obtuvo 11 escaños; la Coalición Popular (AP, PDP y UL) logró 7 representantes; y Euskadiko Ezkerra, finalmente, alcanzó 6 escaños.
En comparación, con el Parlamento Vasco actual, la fortaleza electoral del PNV es prácticamente la única constante que se ha mantenido. EH Bildu ha logrado ampliar clarísimamente la base social de lo que representó Herri Batasuna y se ha fortalecido de manera muy destacada, mientras que el resto de formaciones políticas han perdido representación.
Te puede interesar
Las anécdotas menos conocidas de Garaikoetxea: de una calle efímera en Vitoria-Gasteiz al ‘pinchazo’ ilegal de su teléfono
El archivo deja al descubierto episodios poco conocidos en la trayectoria del lehendakari, desde homenajes fallidos hasta un caso de escuchas ilegales confirmado por la propia compañía telefónica.
En directo: Despedida a Carlos Garaikoetxea en Ajuria Enea
Una amplia representación de la sociedad vasca acudirá a Vitoria-Gasteiz, al Palacio de Ajuria Enea, para dar el último adiós a Carlos Garaikoetxea. Allí estarán presentes, junto a Imanol Pradales, los últimos tres lehendakaris, la presidenta del Parlamento Vasco y los miembros de la Mesa de la Cámara. Además de la plana mayor de la política, se espera que numerosos ciudadanos se acerquen para rendir homenaje a una figura clave en la construcción de la Euskadi moderna.
Será noticia: Despedida a Carlos Garaikoetxea en Ajuria Enea, crucero con hantavirus y reunión entre la dirección y el comité de empresa de Tubos Reunidos
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Ajuria Enea abre sus puertas para despedir a Carlos Garaikoetxea
Posteriormente, el féretro será conducido al cementerio de Pamplona, su localidad natal, donde se oficiará el funeral. Así será el último adiós al primer lehendakari de la democracia. La capilla ardiente de Ajuria Enea se podrá seguir en directo en Orain y ETB1 a partir de las 09:55 horas.
Familiares, amigos y autoridades despiden emocionados a Garaikoetxea en Pamplona
La capilla ardiente se instalará en el Palacio de Ajuria Enea, residencia oficial de Garaikoetxea entre 1980 y 1985, a partir de las 10:00 horas. A partir de las 19:30 horas, se celebrará el funeral en la parroquia San Francisco Javier de la capital navarra.
Garaikoetxea en su última comparecencia: "La sociedad vasca superará los retos del futuro unida y con respeto a la pluralidad"
El homenaje a Carlos Garaikoetxea de junio de 2025 contó, entre otros, con la presencia de tres de sus consejeros y subrayaron entre sus logros los bidegorris, el euskera batua y la compra del Palacio de Ajuria Enea.
Pradales reivindica el legado político y humano de Garaikoetxea, “referente político y arquitecto del autogobierno”
La declaración institucional pone en valor su contribución al desarrollo del Estatuto de Gernika y a la consolidación de las instituciones vascas.
Borja Sémper en su regreso a la política: "No voy a participar en circos ni insultos"
El vicesecretario de Cultura y Deporte y portavoz nacional del PP ha regresado a la política tras haber estado retirado diez meses por un cáncer de páncreas.
Declaración institucional del lehendakari por el fallecimiento de Garaikoetxea
Imanol Pradales realizará una declaración institucional por la muerte del lehendakari Carlos Garaikoetxea.