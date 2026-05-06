De la Euskadi que heredó Garaikoetxea a la actual: baja el paro y mejoran la educación y el euskera, aunque la sociedad ha envejecido

Economía y empleo

En aquellos primeros años 80, el declive de la industria vasca comenzaba a ser patente. Tras la crisis del petróleo de 1973 y la crisis energética de 1979, los sectores muy intensivos en energía comenzaban a ser duramente golpeados y la industria pesada empezaba a hundirse.

En 1981, el paro rondaba el 14% y en pocos años se situó por encima del 20 %, unos datos que contrastan con la situación actual, con una tasa de paro situada por debajo del 7 %. En 1985, la tasa de ocupación de la población de 16 a 64 años (la proporción de la población con empleo en esa franja) se situaba en el 45 %, frente al 72 % actual.

La apuesta de aquel primer Gobierno Vasco por diversificar la economía y los planes de reconversión industrial terminarían dando sus frutos, aunque aún quedaba por delante algo más de un decenio con el paro disparado.

Educación y euskera

Atendiendo a indicadores relacionados con el nivel de estudios y la formación de la población, la diferencia es abismal. Según los datos del padrón de 1981, apenas el 8 % de la población de más de 10 años contaba con estudios superiores o medio-superiores. Hoy, más del 51 % de la población vasca de 16-64 años posee estudios superiores, la cifra más elevada en el Estado, claramente por encima de la media europea.

El censo de 1981, asimismo, refleja cómo hasta el 72,6 % de la población mayor de 10 años carecía de estudios o únicamente tenía estudios primarios.

En cuanto al conocimiento de euskera, el físico Pedro Miguel Etxenike, consejero de Educación y Cultura con Garaikoetxea y padre de la Ley del Euskera en 1982, ha recordado la situación “agónica” que vivía el euskera en aquellos años, como consecuencia de cuatro décadas de dictadura y de unos movimientos sociodemográficos difíciles de gestionar sin poder político. Lo cierto es que los datos avalan esa percepción.

En el año 1981, apenas el 21,90 % de la población vasca era vascohablante, y las generaciones más mayores eran las más euskaldunes. Entre las personas mayores de 65 años el porcentaje ascendía al 33 %. Mientras, entre los niños y jóvenes, el conocimiento del euskera apenas alcanzaba el 20 %, aunque, eso sí, la mayoría de quienes lo hablaban lo tenían como primera lengua.

En este momento, el conocimiento del euskera ronda el 43 % en el conjunto de la población de Euskadi, según los últimos datos censales. A diferencia de lo que ocurría cuando Garaikoetxea y su equipo llegaron a Ajuria Enea, las generaciones más jóvenes son las más euskaldunes: alrededor del 85 % de los niños y en torno al 75 % de los jóvenes son vascohablantes, si bien alrededor de la mitad de ellos han adquirido el euskera como segunda lengua.

Asimismo, al contrario de lo que ocurría en 1981, las generaciones más mayores son las menos euskaldunes: apenas el 20 % de los mayores de 65 años habla euskera.

En cuanto al uso social de la lengua, los datos sobre uso del euskera más antiguos son de 1989 y 1991, aunque se puede interpretar un crecimiento notable del uso social entre las generaciones más jóvenes. Según la Encuesta Sociolingüística del Euskera, hace cuatro décadas sólo el 12,4 % de los jóvenes de 16 a 24 años utilizaban el euskera de manera intensiva (tanto o más que el castellano) en la CAV, mientras que en la última edición de esta investigación ese porcentaje llegaba al 33,5 %. El uso intensivo del euskera entre mayores de 65 años, sin embargo, habría caído del 25,3 % al 16,7 %.

El voto

En cuanto a las posiciones políticas, las elecciones al Parlamento Vasco de 1984, las primeras con un Parlamento Vasco de 75 escaños, depararon un panorama sustancialmente diferente al actual.

El PNV, con Carlos Garaikoetxea como candidato, alcanzó 32 escaños, un récord histórico de representación que se quebraría, dos años después, con la escisión de Eusko Alkartasuna. El PSE, con Txiki Benegas como candidato, mientras, logró 19 escaños; Herri Batasuna obtuvo 11 escaños; la Coalición Popular (AP, PDP y UL) logró 7 representantes; y Euskadiko Ezkerra, finalmente, alcanzó 6 escaños.

En comparación, con el Parlamento Vasco actual, la fortaleza electoral del PNV es prácticamente la única constante que se ha mantenido. EH Bildu ha logrado ampliar clarísimamente la base social de lo que representó Herri Batasuna y se ha fortalecido de manera muy destacada, mientras que el resto de formaciones políticas han perdido representación.