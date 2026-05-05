Decenas de autoridades, excargos políticos y familiares se han acercado al tanatorio San Alberto de Pamplona para dar el último adiós al lehendakari Carlos Garaikoetxea, fallecido el lunes a los 87 años. Desde primera hora, el ambiente a las puertas del tanatorio ha estado marcado por la sobriedad y el respeto, en una jornada de despedida en la que se han sucedido las muestras de reconocimiento a una figura clave en la historia política reciente de Euskal Herria.

Entre las primeras en comparecer ante los medios ha estado la secretaria general de Eusko Alkartasuna, Eba Blanco, quien ha subrayado la “gran pérdida” que supone su fallecimiento y ha definido a Garaikoetxea como un “hombre de Estado” que “siempre estuvo dispuesto a llegar a acuerdos”.