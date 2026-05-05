¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.
Declaración institucional del lehendakari por el fallecimiento de Garaikoetxea
Imanol Pradales realizará una declaración institucional por la muerte del lehendakari Carlos Garaikoetxea.
Te puede interesar
EN DIRECTO
Hace min.
Borja Sémper en su regreso a la política: "No voy a participar en circos ni insultos"
El vicesecretario de Cultura y Deporte y portavoz nacional del PP ha regresado a la política tras haber estado retirado diez meses por un cáncer de páncreas.
EN DIRECTO
Hace min.
Será noticia: Despedida a Garaikoetxea, concurso de acreedores en Tubos Reunidos y juicio contra el presunto asesino de Maialen Mazón
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Cargar más