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Declaración institucional del lehendakari por el fallecimiento de Garaikoetxea

(Foto de ARCHIVO) El Lehendakari, Imanol Pradales, y el ex-Lehendakari, Carlos Garaikoetxea, durante un acto institucional de reconocimiento al primer Gobierno vasco tras la dictadura, en el Palacio de Ajuria Enea, a 16 de junio de 2025, en Vitoria-Gasteiz, Álava, País Vasco (España). El acto se celebra como símbolo del "arranque de una nueva etapa en Euskadi" tras las casi cuatro décadas de dictadura, ya que ese primer Gobierno vasco afrontó una situación de "máxima inestabilidad política y social, marcada por la ilusión y la esperanza, pero también por profundas incertidumbres". Iñaki Berasaluce / Europa Press 16/6/2025
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(Foto de ARCHIVO) El Lehendakari, Imanol Pradales, y el ex-Lehendakari, Carlos Garaikoetxea, durante un acto institucional de reconocimiento al primer Gobierno vasco tras la dictadura, en el Palacio de Ajuria Enea, a 16 de junio de 2025, en Vitoria-Gasteiz, Álava, País Vasco (España). El acto se celebra como símbolo del "arranque de una nueva etapa en Euskadi" tras las casi cuatro décadas de dictadura, ya que ese primer Gobierno vasco afrontó una situación de "máxima inestabilidad política y social, marcada por la ilusión y la esperanza, pero también por profundas incertidumbres". Iñaki Berasaluce / Europa Press 16/6/2025
Euskaraz irakurri: Zuzenean: Garaikoetxearen heriotzagatik lehendakariaren adierazpen instituzionala

Última actualización

Imanol Pradales realizará una declaración institucional por la muerte del lehendakari Carlos Garaikoetxea.

Política Imanol Pradales

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