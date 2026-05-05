HOMENAJE DEL ACTUAL GOBIERNO VASCO

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Garaikoetxea en su última comparecencia: "La sociedad vasca superará los retos del futuro unida y con respeto a la pluralidad"

El homenaje a Carlos Garaikoetxea de junio de 2025 contó, entre otros, con la presencia de tres de sus consejeros y subrayaron entre sus logros los bidegorris, el euskera batua y la compra del Palacio de Ajuria Enea.

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Garaikoetxea, azken agerraldian: "Euskal gizarteak etorkizuneko erronkak gaindituko ditu, elkartuta eta aniztasuna errespetatuz"
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Agencias | EITB

Última actualización

El Palacio de Ajuria Enea de Vitoria-Gasteiz acogió el 16 de junio de 2025 un homenaje del actual Gobierno Vasco a Garaikoetxea, que acudió acompañado por tres de los consejeros de su gobierno: el de Educación, Pedro Miguel Etxenike, el de Política Territorial y Obras Públicas, Javier Lasagabaster, y el de Economía y Hacienda, Pedro Luis Uriarte.

Garaikoetxea recordó entonces las dificultades que afrontó el primer Gobierno Vasco de la democracia que presidió a partir de 1980, pero resaltó que Euskadi era una sociedad "valiente y trabajadora" que ha superado los retos y, "unidos y con respeto a la pluralidad", los superará en el futuro.

El lehendakari Garaikoetxea mostró su agradecimiento a Imanol Pradales por haber tenido "la generosidad" de convocar este acto en Ajuria Enea, "un acto entrañable, que además tengo el placer de compartir con tres amigos consejeros", dijo. "Ajuria Enea fue mi casa durante seis años, y es como si el tiempo no hubiera pasado, porque el tiempo no consigue hacer desaparecer nuestra amistad y nuestros recuerdos", destacó.

"45 años que hemos vivido, disfrutado. Hoy miramos atrás con gratitud, para celebrar lo que hemos construido juntos. Tengo la certeza de que Euskadi, que ha triunfado superando con nota un pasado turbulento, afrontará con éxito los complejos retos de mañana y los modelará a su favor", agregó Garaikoetxea.

Para el lehendakari de aquel primer gobierno, "los desafíos de futuro son grandes pero mayor es nuestra capacidad para superarlos. Somos una nación valiente y trabajadora. Unidos, desde la colaboración leal y el respeto a la pluralidad, construiremos una Euskadi mejor, más próspera y sostenible", remarcó.

De aquella época, 1980, Garaikoetxea recordó que hubo que superar dificultades y momentos muy dolorosos. "No puedo borrar de la memoria aquella explosión que acabó con la vida de niños en su colegio (en Ortuella), aquellas inundaciones... Supimos reconstruir todo lo que se derrumbó, pero dejó una huella para siempre en nuestra memoria", recordó.

Garaikoetxea se despidió con un mensaje a su actual sucesor: "Imanol, suerte, ánimo y al toro".

Gobierno Vasco Carlos Garaikoetxea Política

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