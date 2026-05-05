Pradales reivindica el legado político y humano de Garaikoetxea, “referente político y arquitecto del autogobierno”
El lehendakari, Imanol Pradales, ha rendido homenaje al lehendakari Carlos Garaikoetxea, fallecido a los 87 años, a través de una declaración institucional en la que ha destacado su legado político e institucional.
En nombre del Gobierno Vasco, Pradales ha trasladado “las más sinceras condolencias” a la familia y personas cercanas, a quienes ha mostrado “todo el cariño y apoyo” en estos momentos. Además, ha extendido ese reconocimiento a quienes compartieron con Garaikoetxea su trayectoria personal, política e institucional.
El lehendakari ha afirmado que Euskadi ha perdido “mucho más que un gran lehendakari”, calificándolo de referente político y social, y ha destacado su compromiso con la democracia, los derechos humanos y la justicia social. También ha puesto en valor su identidad “navarra, vasca y abertzale”.
Pradales ha incidido en que Garaikoetxea fue el “principal arquitecto del autogobierno vasco”, al liderar el desarrollo del Estatuto de Gernika y sentar las bases de la Euskadi moderna. Según ha recordado, asumió la dirección del país en un contexto especialmente complicado, con una crisis económica profunda, una industria en declive y la estructura institucional aún por construir.
En ese escenario, ha resaltado su capacidad de liderazgo y su implicación para recuperar la ilusión de la ciudadanía, así como su actuación en momentos críticos como las inundaciones de 1983.
El lehendakari Pradales ha destacado asimismo que Garaikoetxea defendió la vía del diálogo, la democracia y los principios éticos frente a la violencia, en referencia tanto a la dictadura como al terrorismo de ETA.
En su intervención, Pradales ha recordado también su apuesta por una Euskadi plural y cohesionada, así como su impulso a la revitalización del euskera como eje central de la identidad cultural vasca.
Finalmente, ha subrayado que Euskadi pierde “una figura política e institucional de primer nivel”, mientras que su familia pierde “a un padre, marido y compañero de vida”, y ha concluido agradeciendo su contribución: “Somos porque fuiste. Agur eta ohore”.
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Declaración institucional del lehendakari por el fallecimiento de Garaikoetxea
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Amigos y colaboradores de Garaikoetxea elogian su humanidad y valentía
Garaikoetxea ha dejado un gran legado y sus amistades y colaboradores más cercanos han lanzado mensajes muy variados para alabar su labor. Por ejemplo, Pedro Luis Uriarte, con el que fue su consejero de Economía, ha destacado que fue el político “más trascendental en la historia de Euskadi en los últimos 50 años”, y que se le podría considerar “padre de la patria”.
El Gobierno Vasco decreta tres días de luto
El periodo de luto oficial ha comenzado este lunes y finalizará el miércoles. El cuerpo reposará este martes en un tanatorio de Pamplona y será trasladado el miércoles a Ajuria Enea.
Pradales destaca la figura de Garaikoetxea como un "líder en los tiempos más difíciles"
En un mensaje, el lehendakari le ha dado las gracias por haber dado lo mejor a su pueblo: "Gracias por haber luchado por su libertad. Fue un honor conocerte y haber aprendido de ti. No te fallaremos".
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