El lehendakari, Imanol Pradales, ha rendido homenaje al lehendakari Carlos Garaikoetxea, fallecido a los 87 años, a través de una declaración institucional en la que ha destacado su legado político e institucional.

En nombre del Gobierno Vasco, Pradales ha trasladado “las más sinceras condolencias” a la familia y personas cercanas, a quienes ha mostrado “todo el cariño y apoyo” en estos momentos. Además, ha extendido ese reconocimiento a quienes compartieron con Garaikoetxea su trayectoria personal, política e institucional.

El lehendakari ha afirmado que Euskadi ha perdido “mucho más que un gran lehendakari”, calificándolo de referente político y social, y ha destacado su compromiso con la democracia, los derechos humanos y la justicia social. También ha puesto en valor su identidad “navarra, vasca y abertzale”.

Pradales ha incidido en que Garaikoetxea fue el “principal arquitecto del autogobierno vasco”, al liderar el desarrollo del Estatuto de Gernika y sentar las bases de la Euskadi moderna. Según ha recordado, asumió la dirección del país en un contexto especialmente complicado, con una crisis económica profunda, una industria en declive y la estructura institucional aún por construir.

En ese escenario, ha resaltado su capacidad de liderazgo y su implicación para recuperar la ilusión de la ciudadanía, así como su actuación en momentos críticos como las inundaciones de 1983.

El lehendakari Pradales ha destacado asimismo que Garaikoetxea defendió la vía del diálogo, la democracia y los principios éticos frente a la violencia, en referencia tanto a la dictadura como al terrorismo de ETA.

En su intervención, Pradales ha recordado también su apuesta por una Euskadi plural y cohesionada, así como su impulso a la revitalización del euskera como eje central de la identidad cultural vasca.

Finalmente, ha subrayado que Euskadi pierde “una figura política e institucional de primer nivel”, mientras que su familia pierde “a un padre, marido y compañero de vida”, y ha concluido agradeciendo su contribución: “Somos porque fuiste. Agur eta ohore”.