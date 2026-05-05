Pradalesek Garaikoetxeak utzitako ondarea goraipatu du, gizartean eta politikan, "erreferente politikoa eta autogobernuaren arkitektoa" izan baitzen
Adierazpen instituzionalean, Gernikako Estatutuaren garapenean eta euskal erakundeen sendotzean egindako ekarpena nabarmendu du lehendakariak.
Imanol Pradales lehendakariak omenaldia egin dio Carlos Garaikoetxea lehendakariari, atzo 87 urte zituela hil zituela hil zena. Bere ondare politiko eta instituzionala goraipatu ditu.
Eusko Jaurlaritzaren izenean, Pradalesek "dolumin zintzoenak" helarazi dizkie familiari eta gertuko pertsonei, eta "maitasun eta babes osoa" adierazi die une honetan. Gainera, Garaikoetxearekin ibilbide pertsonal, politiko eta instituzionala partekatu zutenei ere eman die aitorpen hori.
Pradalesek adierazi du Euskadik "lehendakari handi bat baino askoz gehiago" galdu duela. Erreferente politiko eta soziala dela esan du gainera, eta Garaikoetxeak demokraziarekin, giza eskubideekin eta justizia sozialarekin duen konpromisoa azpimarratu du.
Pradalesek azpimarratu du Garaikoetxea "euskal autogobernuaren arkitekto nagusia" izan zela, Gernikako Estatutuaren garapenaren buru izan zelako eta Euskadi modernoaren oinarriak ezarri zituelako. Gogorarazi duenez, Garaikoetxeak herriaren lidergoa bere gain hartu zuen testuinguru zailean, krisi ekonomiko sakonarekin, gainbeheran dagoen industriarekin eta oraindik eraikitzeke dagoen egitura instituzionalarekin.
Egoera horretan, lidergo-gaitasuna eta herritarren ilusioa berreskuratzeko inplikazioa nabarmendu ditu, baita 1983ko uholdeak bezalako une kritikoetan egindako lana ere.
Pradales lehendakariak nabarmendu du, halaber, Garaikoetxeak elkarrizketaren, demokraziaren eta printzipio etikoen bidea defendatu zuela indarkeriaren aurrean, diktadurari eta ETAren terrorismoari erreferentzia eginez.
Bere hitzaldian, Pradalesek Euskadi plural eta kohesionatu baten aldeko apustua ere gogorarazi du, baita euskara euskal nortasun kulturalaren ardatz nagusi gisa biziberritzeko bultzada ere.
Azkenik, azpimarratu du Euskadik "lehen mailako figura politiko eta instituzionala" galdu duela, eta bere familiak, berriz, "aita, senarra eta laguna" galdu dituela. "Izan zinelako gara. Agur eta ohore, Carlos Garaikoetxea Lehendakaria!", amaitu du Pradalesek.
Garaikoetxearen lagun eta kolaboratzaileek goraipatu egin dituzte haren gizatasuna eta ausardia
Ondare handia utzi du Garaikoetxeak, eta bere gertuko lagun eta kolaboratzaileek askotariko mezuak zabaldu dituzte haren lana goraipatzeko. Esaterako, Pedro Luis Uriartek, harekin Ekonomia sailburu izan zenak, azpimarratu du zulo beltzean zegoen herria berpizteko ausardia izan zuela, eta “oso eskertuta” egon beharko genukeela.
Eusko Jaurlaritzak hiru dolu-egun ezarri ditu
Dolu-aldia astelehen honetan hasi da eta asteazkenean amaituko da. Gorpua bihar, asteartea, Iruñeko beilatoki batean egongo da, eta asteazkenean Ajuria Enean jarriko dute hil-kapera.
Euskal politikariek eta gizarteak Carlos Garaikoetxeari esker ona adierazi diote
Frankismoaren ondorengo lehen lehendakaria euskal gizarteak maite eta miretsi zuen pertsona izan zen. Sareak esker on eta omenaldi mezuz bete dira albistea zabaldu bezain pronto.
Garaikoetxea, euskal autogobernuaren oinarriak ezarri zituen lehendakaria
Trantsizioan ezinbesteko papera izan zuen politikaria, bere ardura nagusietako bat izan zen euskal erakundeen egitura marraztu eta eraikitzea. EAJrekin izandako desadostasunek eraman zuten Eusko Alkartasuna sortzera.
