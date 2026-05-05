Pradalesek Garaikoetxeak utzitako ondarea goraipatu du, gizartean eta politikan, "erreferente politikoa eta autogobernuaren arkitektoa" izan baitzen

Adierazpen instituzionalean, Gernikako Estatutuaren garapenean eta euskal erakundeen sendotzean egindako ekarpena nabarmendu du lehendakariak.

EITB

Imanol Pradales lehendakariak omenaldia egin dio Carlos Garaikoetxea  lehendakariari, atzo 87 urte zituela hil zituela hil zena. Bere ondare politiko eta instituzionala goraipatu ditu. 

Eusko Jaurlaritzaren izenean, Pradalesek "dolumin zintzoenak" helarazi dizkie familiari eta gertuko pertsonei, eta "maitasun eta babes osoa" adierazi die une honetan. Gainera, Garaikoetxearekin ibilbide pertsonal, politiko eta instituzionala partekatu zutenei ere eman die aitorpen hori.

Pradalesek adierazi du Euskadik "lehendakari handi bat baino askoz gehiago" galdu duela. Erreferente politiko eta soziala dela esan du gainera, eta Garaikoetxeak demokraziarekin, giza eskubideekin eta justizia sozialarekin duen konpromisoa azpimarratu du.

Pradalesek azpimarratu du Garaikoetxea "euskal autogobernuaren arkitekto nagusia" izan zela, Gernikako Estatutuaren garapenaren buru izan zelako eta Euskadi modernoaren oinarriak ezarri zituelako. Gogorarazi duenez, Garaikoetxeak herriaren lidergoa bere gain hartu zuen testuinguru zailean, krisi ekonomiko sakonarekin, gainbeheran dagoen industriarekin eta oraindik eraikitzeke dagoen egitura instituzionalarekin.

Egoera horretan, lidergo-gaitasuna eta herritarren ilusioa berreskuratzeko inplikazioa nabarmendu ditu, baita 1983ko uholdeak bezalako une kritikoetan egindako lana ere.

Pradales lehendakariak nabarmendu du, halaber, Garaikoetxeak elkarrizketaren, demokraziaren eta printzipio etikoen bidea defendatu zuela indarkeriaren aurrean, diktadurari eta ETAren terrorismoari erreferentzia eginez.

Bere hitzaldian, Pradalesek Euskadi plural eta kohesionatu baten aldeko apustua ere gogorarazi du, baita euskara euskal nortasun kulturalaren ardatz nagusi gisa biziberritzeko bultzada ere.

Azkenik, azpimarratu du Euskadik "lehen mailako figura politiko eta instituzionala" galdu duela, eta bere familiak, berriz, "aita, senarra eta laguna" galdu dituela. "Izan zinelako gara. Agur eta ohore, Carlos Garaikoetxea Lehendakaria!", amaitu du Pradalesek.

Carlos Garaikoetxea Imanol Pradales Politika

