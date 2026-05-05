Albiste izango dira: Carlos Garaikoetxeari agurra, Tubos Reunidosen hartzekodunen konkurtsoa eta Maialen Mazonen ustezko hiltzailearen aurkako epaiketa
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Titular hauek hartuko dituzte gaur, maiatzaren bostean, hedabideetako titular nagusiak:
-Agurra Carlos Garaikoetxeari: Eusko Jaurlaritzak hiru eguneko dolua ezarri du astelehen honetan hil den Carlos Garaikoetxearen omenez. Politikari nafarra lehendakaria izan zen 1980tik 1985era, eta 1980ko eta 1990eko hamarkadetan euskal nazionalismoaren erreferente. Hil-kapera astearte honetan Iruñeko San Alberto tanatorioan jarri dute (09:00–21:00), eta bihar, asteazkenean, Ajuria Enean egongo da (10:00–14:00). Hileta asteazken honetan egingo da, Iruñeko San Frantzisko parrokian.
-Tubos Reunidosek hartzekodunen konkurtsoa aurkeztu du: “Berehalako kaudimen-ezintasuna” argudiatuta, enpresak astelehen honetan aurkeztu du konkurtsoa. Maiatzaren 6an Amurrioko batzordea, 10:30ean, eta Trapagarangoa 16:00etan deitu ditu, langileen galderei eta informazio-eskaerei erantzuteko.
-Maialen Mazonen ustezko hiltzailearen aurkako epaiketa: Herri-epaimahai bat astelehenetik epaitzen ari da, Arabako Probintzia Auzitegian, Maialen Mazonen ustezko hiltzailea. 32 urteko emakumea zen, bikiak espero zituen, eta bi urteko alabarekin batera aurkitu zuten (alaba ez zegoen zauriturik). Astearte honetan epaiketaren bigarren saioa egingo da.
Zure interesekoa izan daiteke
Borja Semper, politikara itzultzean: "Ez dut zirko edo irainetan parte hartuko"
Kultura eta Kirol idazkariorde eta PPren bozeramaile nazionala politikara itzuli da, pankreako minbiziagatik hamar hilabetez erretiratuta egon ostean.
Lehendakariaren adierazpen instituzionala Garaikoetxearen heriotzaren ondoren
Imanol Pradalesek adierazpen instituzionala egingo du 11:30ean, atzo Carlos Garaikoetxea lehendakaria hil eta gero.
Garaikoetxearen lagun eta kolaboratzaileek goraipatu egin dituzte haren gizatasuna eta ausardia
Ondare handia utzi du Garaikoetxeak, eta bere gertuko lagun eta kolaboratzaileek askotariko mezuak zabaldu dituzte haren lana goraipatzeko. Esaterako, Pedro Luis Uriartek, harekin Ekonomia sailburu izan zenak, azpimarratu du zulo beltzean zegoen herria berpizteko ausardia izan zuela, eta “oso eskertuta” egon beharko genukeela.
Eusko Jaurlaritzak hiru dolu-egun ezarri ditu
Dolu-aldia astelehen honetan hasi da eta asteazkenean amaituko da. Gorpua bihar, asteartea, Iruñeko beilatoki batean egongo da, eta asteazkenean Ajuria Enean jarriko dute hil-kapera.
Garaikoetxea "garai zailetan ezina ekinez lortu" zuen liderra izan zela nabarmendu du Pradalesek
Mezu batean, lehendakariak eskerrak eman dizkio herriari onena emateagatik: "Eskerrik asko maite zenuen herriaren eta askatasunaren alde onena emateagatik. Ez dizugu hutsik egingo".
Euskal politikariek eta gizarteak Carlos Garaikoetxeari esker ona adierazi diote
Frankismoaren ondorengo lehen lehendakaria euskal gizarteak maite eta miretsi zuen pertsona izan zen. Sareak esker on eta omenaldi mezuz bete dira albistea zabaldu bezain pronto.
Garaikoetxea, euskal autogobernuaren oinarriak ezarri zituen lehendakaria
Trantsizioan ezinbesteko papera izan zuen politikaria, bere ardura nagusietako bat izan zen euskal erakundeen egitura marraztu eta eraikitzea. EAJrekin izandako desadostasunek eraman zuten Eusko Alkartasuna sortzera.
Abalosek ez du onartu UCOk harekin lotzen dituen "justifikatu gabeko" 94.000 euroen gaineko akusazioa: "Ezin naute horrekin nahasi"
Ministro ohiak akusatu gisa deklaratu du Auzitegi Gorenean, eta aholkulari ohiaren izendapena defendatu du, "leiala" zelako.
Carlos Garaikoetxea hil da, frankismoaren ondorengo lehen lehendakaria
Politikari nafarra, Eusko Alkartasunaren sortzailea, 87 urterekin zendu da bihotzeko baten ondorioz. Iruñean hil da gaur, maiatzaren 4an.