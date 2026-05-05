Dozenaka lagun, senide eta ordezkari politiko hurbildu dira Garaikoetxearen hil-kaperara, azken agurra ematera
Bihar goizean, Ajuria Enean jarriko dute hil-kapera, 1980tik 1985era Carlos Garaikoetxea lehendakariaren egoitza ofiziala izan zen jauregian, eta arratsaldean, Iruñeko San Frantzisko parrokian, hileta-elizkizuna egingo da.
Herritarren joan-etorria etengabea izaten ari da gaur Iruñeko San Alberto beilatokian, Carlos Garaikotxea lehendakari zendu berriari azken agurra emateko. Dozenaka lagunek, senitartekok eta ordezkari politikok aho batez goratu dute haren ekarpena, eta bat etorri dira Euskal Herriaren historian ezinbestekoa izan dela esatean.
Beilatokira hurbiltzen aurrenetakoa Eba Blanco Eusko Alkartasunaren (EA) idazkari nagusia izan da. Esan duenez, Garaikoetxearen heriotza "izugarrizko galera" da Eusko Alkartasunarentzat eta Euskal Herriarentzat, eta "adostasunak lortzeko" zuen gaitasuna nabarmendu du.
Bide beretik, Maiorga Ramirez Nafarroako EAren buruzagi izandakoak ere adierazi du "erreferente ideologiko, politiko eta intelektuala" izan zela.
Bere aldetik, Javier Remirez Nafarroako Gobernuko presidenteordeak Garaikoetxeak bakearen, askatasunaren eta bizikidetzaren alde egindako lana goraipatu du.
Remirezek jakinarazi duenez, Maria Chivite presidenteak bihar (19:30) Iruñeko San Frantzisko parrokian egingo den hileta-elizkizunean parte hartuko du.
Chivite gaur ez da Iruñeko beilatokira joan, agenda kontuak zirela eta, baina ekitaldi baten amaieran Garaikoetxearen legatua nabarmendu du. "Elkarbizitzaren eraikuntzan eredua izan zen", azaldu du.
Unai Hualde Nafarroako Parlamentuaren presidenteak ere lehendakari hil berriaren ekarpena azpimarratu du. "Autogobernuaren eta abertzaleen erreferente handia" izan zela azaldu du, eta euskararen zein ikastolen alde egindako lana gogora ekarri du.
Bestalde, Joseba Asiron Iruñeko alkateak Garaikoetxearen "nafar nortasuna" nabarmendu du. "Iruñekoa jaiotzez eta nafarra bokazioz", esan du.
Garaikoetxea, azken agerraldian: "Euskal gizarteak etorkizuneko erronkak gaindituko ditu, elkartuta eta aniztasuna errespetatuz"
Carlos Garaikoetxeari 2025eko ekainean egindako omenaldian, besteak beste, haren garaiko hiru sailburu izan ziren, eta lorpenen artean bidegorriak, euskara batua eta Ajuria Enea Jauregia erosi izana azpimarratu zituzten.
Pradalesek Garaikoetxeak utzitako ondarea goraipatu du, gizartean eta politikan, "erreferente politikoa eta autogobernuaren arkitektoa" izan baitzen
Adierazpen instituzionalean, Gernikako Estatutua garatu eta euskal erakundeak sendotzeko egindako ekarpena nabarmendu du lehendakariak.
Garaikoetxearen lagun eta kolaboratzaileek goraipatu egin dituzte haren gizatasuna eta ausardia
Ondare handia utzi du Garaikoetxeak, eta bere gertuko lagun eta kolaboratzaileek askotariko mezuak zabaldu dituzte haren lana goraipatzeko. Esaterako, Pedro Luis Uriartek, harekin Ekonomia sailburu izan zenak, azpimarratu du zulo beltzean zegoen herria berpizteko ausardia izan zuela, eta “oso eskertuta” egon beharko genukeela.
Eusko Jaurlaritzak hiru dolu-egun ezarri ditu
Dolu-aldia astelehen honetan hasi da eta asteazkenean amaituko da. Gorpua bihar, asteartea, Iruñeko beilatoki batean egongo da, eta asteazkenean Ajuria Enean jarriko dute hil-kapera.
Garaikoetxea "garai zailetan ezina ekinez lortu" zuen liderra izan zela nabarmendu du Pradalesek
Mezu batean, lehendakariak eskerrak eman dizkio herriari onena emateagatik: "Eskerrik asko maite zenuen herriaren eta askatasunaren alde onena emateagatik. Ez dizugu hutsik egingo".
Euskal politikariek eta gizarteak Carlos Garaikoetxeari esker ona adierazi diote
Frankismoaren ondorengo lehen lehendakaria euskal gizarteak maite eta miretsi zuen pertsona izan zen. Sareak esker on eta omenaldi mezuz bete dira albistea zabaldu bezain pronto.