CARLOS GARAIKOETXEAREN HERIOTZA
Dozenaka lagun, senide eta ordezkari politiko hurbildu dira Garaikoetxearen hil-kaperara, azken agurra ematera

Bihar goizean, Ajuria Enean jarriko dute hil-kapera, 1980tik 1985era Carlos Garaikoetxea lehendakariaren egoitza ofiziala izan zen jauregian, eta arratsaldean, Iruñeko San Frantzisko parrokian, hileta-elizkizuna egingo da.

Herritarren joan-etorria etengabea izaten ari da gaur Iruñeko San Alberto beilatokian, Carlos Garaikotxea lehendakari zendu berriari azken agurra emateko. Dozenaka lagunek, senitartekok eta ordezkari politikok aho batez goratu dute haren ekarpena, eta bat etorri dira Euskal Herriaren historian ezinbestekoa izan dela esatean.  

Beilatokira hurbiltzen aurrenetakoa Eba Blanco Eusko Alkartasunaren (EA) idazkari nagusia izan da. Esan duenez, Garaikoetxearen heriotza "izugarrizko galera" da Eusko Alkartasunarentzat eta Euskal Herriarentzat, eta "adostasunak lortzeko" zuen gaitasuna nabarmendu du.

Bide beretik, Maiorga Ramirez Nafarroako EAren buruzagi izandakoak ere adierazi du "erreferente ideologiko, politiko eta intelektuala" izan zela.

Bere aldetik, Javier Remirez Nafarroako Gobernuko presidenteordeak Garaikoetxeak bakearen, askatasunaren eta bizikidetzaren alde egindako lana goraipatu du.

Remirezek jakinarazi duenez, Maria Chivite presidenteak bihar (19:30) Iruñeko San Frantzisko parrokian egingo den hileta-elizkizunean parte hartuko du.

Chivite gaur ez da Iruñeko beilatokira joan, agenda kontuak zirela eta, baina ekitaldi baten amaieran Garaikoetxearen legatua nabarmendu du. "Elkarbizitzaren eraikuntzan eredua izan zen", azaldu du.    

Unai Hualde Nafarroako Parlamentuaren presidenteak ere lehendakari hil berriaren ekarpena azpimarratu du. "Autogobernuaren eta abertzaleen erreferente handia" izan zela azaldu du, eta euskararen zein ikastolen alde egindako lana gogora ekarri du. 

Bestalde, Joseba Asiron Iruñeko alkateak Garaikoetxearen "nafar nortasuna" nabarmendu du. "Iruñekoa jaiotzez eta nafarra bokazioz", esan du.

Bihar goizean, Ajuria Enean jarriko dute hil-kapera, 1980tik 1985era Carlos Garaikoetxea lehendakariaren egoitza ofiziala izan zen jauregian, eta arratsaldean, Iruñeko San Frantzisko parrokian hileta-elizkizuna egingo da. 

