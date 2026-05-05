Borja Semper, politikara itzultzean: "Ez dut zirku edo irainetan parte hartuko"
Kultura eta Kirol idazkariorde eta PPren bozeramaile nazionala politikara itzuli da, pankreako minbiziagatik hamar hilabetez erretiratuta egon ostean.
Borja Semper PPko Kultura eta Kirol arloko idazkariorde eta bozeramaileak astearte honetan adierazi du ez duela parte hartuko gaur egungo bizitza politikoan nagusitzen diren “zirko eta irainetan”. Adierazi duenez, itzuli da “muturrekoek gizartea zatitzeko ezartzen dituzten joko arauen aurka altxatzeko”.
Adierazpen horiek Nueva Economia Forumen egin ditu, politikaren lehen lerrora itzuli eta berehala bertan parte hartu baitu, hamar hilabetez politikatik kanpo egon ostean pankreako minbiziagatik.
“Politikari orekatuaren figura”
Semperren ustez, beharrezkoa da “lasaitasuna eta zentzua ekartzea Espainiako politikara”, politikaren prestigioa eta duintasuna berreskuratzea, eta “politikari orekatuaren figura” defendatzea, “lasaitasuna eta zentzua” eskain baitezake.
Alberto Nunez Feijoo PPko buruak aurkeztu du Semperren hitzaldia, eta politikari irundarrak adierazi du PP ez dagoela “degradazio eta gainbehera dinamikatik kanpo”, eta aitortu du “baduela bere erantzukizun zatia”; hala ere, ohartarazi du “ezin zaiola gobernatzen duenari eta gobernatzen ez duenari erantzukizun maila bera eskatu”.
Horrela, hilabete hauetan politika kanpotik behatzen aritu dela azaldu du, eta konturatu dela gaur egun “normaltzat jotzen direla beste garai batean apartekoak izango liratekeen eta eskandalua eragingo luketen gauzak”. Adibide gisa jarri du epaileek, Gobernua ikertzen dutenek, jasaten duten “eraso sistematikoa, edota boterea “kontrolatzen duten komunikabideen kontrako jarrera”.
Politikari gipuzkoarrak 2025eko uztailaren 14an minbizia zuela jakinarazi zuen, eta astelehen honetan berriz sartu da alderdiaren zuzendaritza batzordean. Hurrengo batzordean bozeramaile gisa arituko da berriro.
Zure interesekoa izan daiteke
Pradalesek Garaikoetxeak utzitako ondarea goraipatu du, gizartean eta politikan, "erreferente politikoa eta autogobernuaren arkitektoa" izan baitzen
Adierazpen instituzionalean, Gernikako Estatutuaren garapenean eta euskal erakundeen sendotzean egindako ekarpena nabarmendu du lehendakariak.
Lehendakariaren adierazpen instituzionala Garaikoetxearen heriotzaren ondoren
Imanol Pradalesek adierazpen instituzionala egingo du 11:30ean, atzo Carlos Garaikoetxea lehendakaria hil eta gero.
Albiste izango dira: Carlos Garaikoetxeari agurra, Tubos Reunidosen hartzekodunen konkurtsoa eta Maialen Mazonen ustezko hiltzailearen aurkako epaiketa
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Garaikoetxearen lagun eta kolaboratzaileek goraipatu egin dituzte haren gizatasuna eta ausardia
Ondare handia utzi du Garaikoetxeak, eta bere gertuko lagun eta kolaboratzaileek askotariko mezuak zabaldu dituzte haren lana goraipatzeko. Esaterako, Pedro Luis Uriartek, harekin Ekonomia sailburu izan zenak, azpimarratu du zulo beltzean zegoen herria berpizteko ausardia izan zuela, eta “oso eskertuta” egon beharko genukeela.
Eusko Jaurlaritzak hiru dolu-egun ezarri ditu
Dolu-aldia astelehen honetan hasi da eta asteazkenean amaituko da. Gorpua bihar, asteartea, Iruñeko beilatoki batean egongo da, eta asteazkenean Ajuria Enean jarriko dute hil-kapera.
Garaikoetxea "garai zailetan ezina ekinez lortu" zuen liderra izan zela nabarmendu du Pradalesek
Mezu batean, lehendakariak eskerrak eman dizkio herriari onena emateagatik: "Eskerrik asko maite zenuen herriaren eta askatasunaren alde onena emateagatik. Ez dizugu hutsik egingo".
Euskal politikariek eta gizarteak Carlos Garaikoetxeari esker ona adierazi diote
Frankismoaren ondorengo lehen lehendakaria euskal gizarteak maite eta miretsi zuen pertsona izan zen. Sareak esker on eta omenaldi mezuz bete dira albistea zabaldu bezain pronto.
Garaikoetxea, euskal autogobernuaren oinarriak ezarri zituen lehendakaria
Trantsizioan ezinbesteko papera izan zuen politikaria, bere ardura nagusietako bat izan zen euskal erakundeen egitura marraztu eta eraikitzea. EAJrekin izandako desadostasunek eraman zuten Eusko Alkartasuna sortzera.
Abalosek ez du onartu UCOk harekin lotzen dituen "justifikatu gabeko" 94.000 euroen gaineko akusazioa: "Ezin naute horrekin nahasi"
Ministro ohiak akusatu gisa deklaratu du Auzitegi Gorenean, eta aholkulari ohiaren izendapena defendatu du, "leiala" zelako.