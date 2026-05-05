Itzulera, gaixotasunaren ondoren

Borja Semper, politikara itzultzean: "Ez dut zirku edo irainetan parte hartuko"

Kultura eta Kirol idazkariorde eta PPren bozeramaile nazionala politikara itzuli da, pankreako minbiziagatik hamar hilabetez erretiratuta egon ostean.

EITB

Azken eguneratzea

Borja Semper PPko Kultura eta Kirol arloko idazkariorde eta bozeramaileak astearte honetan adierazi du ez duela parte hartuko gaur egungo bizitza politikoan nagusitzen diren “zirko eta irainetan”. Adierazi duenez, itzuli da “muturrekoek gizartea zatitzeko ezartzen dituzten joko arauen aurka altxatzeko”.

Adierazpen horiek Nueva Economia Forumen egin ditu, politikaren lehen lerrora itzuli eta berehala bertan parte hartu baitu, hamar hilabetez politikatik kanpo egon ostean pankreako minbiziagatik.

“Politikari orekatuaren figura”

Semperren ustez, beharrezkoa da “lasaitasuna eta zentzua ekartzea Espainiako politikara”, politikaren prestigioa eta duintasuna berreskuratzea, eta “politikari orekatuaren figura” defendatzea, “lasaitasuna eta zentzua” eskain baitezake.

Alberto Nunez Feijoo PPko buruak aurkeztu du Semperren hitzaldia, eta politikari irundarrak adierazi du PP ez dagoela “degradazio eta gainbehera dinamikatik kanpo”, eta aitortu du “baduela bere erantzukizun zatia”; hala ere, ohartarazi du “ezin zaiola gobernatzen duenari eta gobernatzen ez duenari erantzukizun maila bera eskatu”.

Horrela, hilabete hauetan politika kanpotik behatzen aritu dela azaldu du, eta konturatu dela gaur egun “normaltzat jotzen direla beste garai batean apartekoak izango liratekeen eta eskandalua eragingo luketen gauzak”. Adibide gisa jarri du epaileek, Gobernua ikertzen dutenek, jasaten duten “eraso sistematikoa, edota boterea “kontrolatzen duten komunikabideen kontrako jarrera”.

Politikari gipuzkoarrak 2025eko uztailaren 14an minbizia zuela jakinarazi zuen, eta astelehen honetan berriz sartu da alderdiaren zuzendaritza batzordean. Hurrengo batzordean bozeramaile gisa arituko da berriro.

