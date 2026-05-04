Garaikoetxea "garai zailetan ezina ekinez gainditu" zuen liderra izan zela nabarmendu du Pradalesek

Mezu batean, lehendakariak eskerrak eman dizkio bere herriari onena emateagatik: "Eskerrik asko maite zenuen herriaren eta askatasunaren alde onena emateagatik. Ez dizugu hutsik egingo".

(Foto de ARCHIVO) El Lehendakari, Imanol Pradales, y el ex-Lehendakari, Carlos Garaikoetxea, durante un acto institucional de reconocimiento al primer Gobierno vasco tras la dictadura, en el Palacio de Ajuria Enea, a 16 de junio de 2025, en Vitoria-Gasteiz, Álava, País Vasco (España). El acto se celebra como símbolo del "arranque de una nueva etapa en Euskadi" tras las casi cuatro décadas de dictadura, ya que ese primer Gobierno vasco afrontó una situación de "máxima inestabilidad política y social, marcada por la ilusión y la esperanza, pero también por profundas incertidumbres". Iñaki Berasaluce / Europa Press 16/6/2025

Garaikoetxea eta Pradales, artxiboko irudi batean. Argazkia: Europa Press

Imanol Pradales lehendakariak astelehen honetan hil den Carlos Garaikoetxearen papera nabarmendu du, giza eskubideen eta justizia sozialaren defendatzaile eta "garai zailetan ezina ekinez gainditu zuen lider" gisa.

"Nafarra. Euskalduna eta abertzalea. Demokrata”. Pradalesek gogorarazi du Garaikotexea "euskal autogobernuaren eta ongizatearen arkitektoa" izan zela. Hala adierazi du lehendakariak mezu batean, eta pragmatikoa, ameslaria, zentzuduna, ausarta, karismatikoa eta talde-gizona dela azpimarratu du.

Lehendakariak eskerrak eman dizkio bere herriari onena emateagatik. "Eskerrik asko maite zenuen herriaren eta askatasunaren alde onena emateagatik. Eskerrik asko utzitako ikasbideengatik. Ohorea izan da zu ezagutzea. Ez dizugu hutsik egingo”, gaineratu du senideei besarkada bat bidali aurretik.

