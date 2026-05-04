Otxandianok azpimarratu du EAJren eta PSE-EEren arteko talka ez dela "oso eraikitzailea" eta Jaurlaritzaren egonkortasuna zalantzan jarri du
Pello Otxandianoren ustez, Eusko Jaurlaritzako bi kideen arteko liskarrek "jendea urrunarazten dute" eta epe luzerako proiektu bat eskaintzeko gai direnik zalantzan jarri du.
Pello Otxandiano EH Bilduren buruaren ustez, EAJren eta PSE-EEren arteko liskarra "ez da oso eraikitzailea", eta zalantzan jarri du aliantzak egonkortasuna eta herri proiektu sendoa bermatuko ote duen.
Radio Popular-Herri Irratian egindako elkarrizketa batean, Otxandianok hizpide izan du Aitor Estebanen meme bat sozialisten kontu ofizialean zabaldu ondoren sortutako polemika. Gero, EBBren presidenteak Antonio Hernando PSOEren ordezkariarekin izan behar zuen bilera bertan behera utzi zuen.
EH Bilduko buruzagiak ohartarazi du EAJren eta PSE-EEren arteko desadostasunak "gai garrantzitsu ia guztietan" gertatzen direla, eta horrek agerian uzten duela bi kideen arteko sakoneko akordio falta.
Gainera, jeltzaleen eta sozialisten arteko harremana "toxikoa" dela eta "oso apurtua" dagoela esan du, eta horrela lurralderako "segurtasuna, egonkortasuna eta epe luzerako proiektu bat" eskain dezaketen zalantzan jarri du.
Gobernagarritasuna "herri proiektu serio batean" oinarritu behar dela defendatu du Otxandianok, eta balizko aliantza eta gobernu berriei buruzko hausnarketa zabaltzearen aldeko apustua egin du, hauteskunde ziklo berri bati begira.
Testuinguru horretan, boterean mantentzean oinarritutako politika "transakzionala edo komenentziazkoa" atzean uzteko aukera dagoela adierazi du, eta datozen hauteskundeetan herrialdearen interesak unean uneko akordioen aurretik lehenestea eskatu du.
Kongresuko Osoko Bilkuran ministroaren agerraldia eskatu zuten Sumarrek, ERCk, EH Bilduk, Podemosek, BNGk eta Compromisek duela egun batzuk, Global Sumud Flotillan parte hartzen duten ontzi eta pertsonak babesteko eta laguntzeko hartuko dituen ekintzak zein erabakiak azal ditzan.
Denis Itxaso Etxebizitza sailburuak eta Maria Jesus San Jose Justizia sailburuak otsailean jakitera eman zituzten epeak beteko dituzte horrela, kartzela berria 2026ko maiatza eta ekaina bitartean irekiko zutela iragarri baitzuten.
EBBko presidenteak esan du haserre dagoela, ez dela onargarria gobernukide den alderdi batek horrelakoak egitea eta, okerragoa dena, gezurretan ibiltzea.
Bidaiaren ardatz nagusia mundu mailan arte garaikidearen agertoki nagusietako bat den Veneziako Bienalaren baitan antolatu diren ekitaldietan parte hartzea izango da, 1976an bienalean izandako lehenengo euskal presentziaren 50. urteurrenean.
Sevillan ekin die kanpainako ekitaldiei Alderdi Popularrak; Granadan, Alderdi Sozialistak. Moreno Bonilla PPko hautagai eta gaur egungo presidenteak gehiengo absolutua nahi du; ez du Vox nahi bere gobernuan. Jarraitzaileei botoa ematera joateko deia egin die, inkestek iragartzen duten gehiengo absolutua ziurra ez delakoan. Alderdi Sozialistaren hautagai Maria Jesus Monterok, berriz, inkestek iragartzen dizkioten emaitza txarrak irauli nahi ditu eta zerbitzu publikoen aldeko defentsan oinarritu du kanpaina.
Medikuen grebaz aritu dira gaur, besteak beste, Eusko Legebiltzarrean. EH Bilduk medikuen lan-baldintzak hobetzeko mozioa eraman du ganberara, eta Rebeka Ubera koalizioko legebiltzarkideak Alberto Martinez Eusko Jaurlaritzako Osasun sailburuari eskatu dio, fitxa mugitu eta neurriak hartzeko aferan. Alderdi Popularreko Laura Garridok ere defendatu du Jaurlaritzak badituela eskuduntzak, medikuen egoera hobetzeko.
Maskarak iruzurra eginda erosi ziren ala ez ikertzeko egiten ari diren epaiketan, Abalosen aholkulari izandakoak esan du ez duela gogoratzen esleipena egokitu zitzaion eskaintza Aldamak igorri ote zion.
Bihar abiatuko da hauteskunde kanpaina Andaluzian. Inkesta guztiek Juanma Moreno PPko hautagaia jotzen badute ere irabazle, ikusteko dago Voxen botoak beharko dituen ala ez gobernatzeko. PSOEk, berriz, Maria Jesus Montero hautagaiarekin indar erakustaldia egin nahi du, azken urteotan galdutako boto-emaileak berreskuratuz.