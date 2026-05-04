Otxandianok azpimarratu du EAJren eta PSE-EEren arteko talka ez dela "oso eraikitzailea" eta Jaurlaritzaren egonkortasuna zalantzan jarri du

Pello Otxandianoren ustez, Eusko Jaurlaritzako bi kideen arteko liskarrek "jendea urrunarazten dute" eta epe luzerako proiektu bat eskaintzeko gai direnik zalantzan jarri du.

Pello Otxandiano EH Bilduren buruaren ustez, EAJren eta PSE-EEren arteko liskarra "ez da oso eraikitzailea", eta zalantzan jarri du aliantzak egonkortasuna eta herri proiektu sendoa bermatuko ote duen.

Radio Popular-Herri Irratian egindako elkarrizketa batean, Otxandianok hizpide izan du Aitor Estebanen meme bat sozialisten kontu ofizialean zabaldu ondoren sortutako polemika. Gero, EBBren presidenteak Antonio Hernando PSOEren ordezkariarekin izan behar zuen bilera bertan behera utzi zuen.

EH Bilduko buruzagiak ohartarazi du EAJren eta PSE-EEren arteko desadostasunak "gai garrantzitsu ia guztietan" gertatzen direla, eta horrek agerian uzten duela bi kideen arteko sakoneko akordio falta.

Gainera, jeltzaleen eta sozialisten arteko harremana "toxikoa" dela eta "oso apurtua" dagoela esan du, eta horrela lurralderako "segurtasuna, egonkortasuna eta epe luzerako proiektu bat" eskain dezaketen zalantzan jarri du.

Gobernagarritasuna "herri proiektu serio batean" oinarritu behar dela defendatu du Otxandianok, eta balizko aliantza eta gobernu berriei buruzko hausnarketa zabaltzearen aldeko apustua egin du, hauteskunde ziklo berri bati begira.

Testuinguru horretan, boterean mantentzean oinarritutako politika "transakzionala edo komenentziazkoa" atzean uzteko aukera dagoela adierazi du, eta datozen hauteskundeetan herrialdearen interesak unean uneko akordioen aurretik lehenestea eskatu du.

