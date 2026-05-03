Albares Kongresuan izan liteke ostegunean, Global Sumud Flotillaren egoeraren berri emateko
Kongresuak datorren ostegunean, maiatzak 7, osoko bilkura bat har lezake, Jose Manuel Albares Espainiako Gobernuko Kanpo Arazoetako ministroak premiazko agerraldia eskaintzeko, Israelek Gazako Zerrendara bidean atzeman duen Global Sumud Flotilla ontzidiaren egoeraren berri emateko.
Kongresuko Bozeramaileen Batzordea asteartean, maiatzak 5, deitu dute, 12:00etan, Kanpo Arazoetako ministroaren premiazko agerraldia eskatzeko. Agerraldia ostegunean bertan, maiatzak 7, egin lezake.
Aste honetan ez da osoko bilkurarik deitu, hilaren lehena delako, eta, beraz, osteguneko bilkura ministroaren agerraldirako baino ez litzateke prestatuko.
Kongresuko Osoko Bilkuran ministroaren agerraldia eskatu zuten Sumarrek, ERCk, EH Bilduk, Podemosek, BNGk eta Compromisek duela egun batzuk, Global Sumud Flotillan parte hartzen duten ontzi eta pertsonak babesteko eta laguntzeko hartuko dituen ekintzak zein erabakiak azal ditzan.
Taldeek nabarmendu dutenez, ontzidiak "helburu baketsuak eta humanitarioak" ditu, eta Israelgo Estatuak "legez kanpo eraso" du, "kideak bahitu dituelako, nazioarteko legedia eta Itsas Zuzenbideari buruzko Nazio Batuen Konbentzioa bete gabe".
Espainiako Gobernuak dagoeneko eskatu du Saif Abukeshek ekintzaile espainiar-palestinarra berehala askatzeko, joan den ostegunean "legez kanpo atxilotu" baitzuten.
Atzerri Ministerioak Israelgo enbaxadako arduraduna deitu du Global Sumuden aurkako erasoagatik
