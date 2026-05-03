Albares Kongresuan izan liteke ostegunean, Global Sumud Flotillaren egoeraren berri emateko

(Foto de ARCHIVO) El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, comparece ante la Comisión de Asuntos Exteriores, en el Congreso, a 9 de abril de 2026, en Madrid (España). Durante su comparecencia, Albares ha informado sobre la aplicación del acuerdo UE-Reino Unido en relación con Gibraltar y la posición de España ante la evolución de la guerra en Oriente Próximo. César Vallejo Rodríguez / Europa Press 09/4/2026

Jose Manuel Albares, Kanpo Arazoetako ministroa. Artxiboko argazkia: Europa Press

Agentziak | EITB

Kongresuak datorren ostegunean, maiatzak 7, osoko bilkura bat har lezake, Jose Manuel Albares Espainiako Gobernuko Kanpo Arazoetako ministroak premiazko agerraldia eskaintzeko, Israelek Gazako Zerrendara bidean atzeman duen Global Sumud Flotilla ontzidiaren egoeraren berri emateko.

Kongresuko Bozeramaileen Batzordea asteartean, maiatzak 5, deitu dute, 12:00etan, Kanpo Arazoetako ministroaren premiazko agerraldia eskatzeko. Agerraldia ostegunean bertan, maiatzak 7, egin lezake.

Aste honetan ez da osoko bilkurarik deitu, hilaren lehena delako, eta, beraz, osteguneko bilkura ministroaren agerraldirako baino ez litzateke prestatuko.

Kongresuko Osoko Bilkuran ministroaren agerraldia eskatu zuten Sumarrek, ERCk, EH Bilduk, Podemosek, BNGk eta Compromisek duela egun batzuk, Global Sumud Flotillan parte hartzen duten ontzi eta pertsonak babesteko eta laguntzeko hartuko dituen ekintzak zein erabakiak azal ditzan.

Taldeek nabarmendu dutenez, ontzidiak "helburu baketsuak eta humanitarioak" ditu, eta Israelgo Estatuak "legez kanpo eraso" du, "kideak bahitu dituelako, nazioarteko legedia eta Itsas Zuzenbideari buruzko Nazio Batuen Konbentzioa bete gabe".

Espainiako Gobernuak dagoeneko eskatu du Saif Abukeshek ekintzaile espainiar-palestinarra berehala askatzeko, joan den ostegunean "legez kanpo atxilotu" baitzuten.

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Hasi da hauteskunde kanpaina Andaluzian

Sevillan ekin die kanpainako ekitaldiei Alderdi Popularrak; Granadan, Alderdi Sozialistak. Moreno Bonilla PPko hautagai eta gaur egungo presidenteak gehiengo absolutua nahi du; ez du Vox nahi bere gobernuan. Jarraitzaileei botoa ematera joateko deia egin die, inkestek iragartzen duten gehiengo absolutua ziurra ez delakoan. Alderdi Sozialistaren hautagai Maria Jesus Monterok, berriz, inkestek iragartzen dizkioten emaitza txarrak irauli nahi ditu eta zerbitzu publikoen aldeko defentsan oinarritu du kanpaina.
REBEKA UBERA LAURA GARRIDO
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Medikuen gatazkan esku hartzeko eskatu diote EH Bilduk eta PPk Osasun sailburuari

Medikuen grebaz aritu dira gaur, besteak beste, Eusko Legebiltzarrean. EH Bilduk medikuen lan-baldintzak hobetzeko mozioa eraman du ganberara, eta Rebeka Ubera koalizioko legebiltzarkideak Alberto Martinez Eusko Jaurlaritzako Osasun sailburuari eskatu dio, fitxa mugitu eta neurriak hartzeko aferan.  Alderdi Popularreko Laura Garridok ere defendatu du Jaurlaritzak badituela eskuduntzak, medikuen egoera hobetzeko.
