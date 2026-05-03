Espainiako Gobernuak astelehenean eskualdatuko dio Jaurlaritzari Zubietako espetxearen gaineko eskumena

Denis Itxaso Etxebizitza sailburuak eta Maria Jesus San Jose Justizia sailburuak otsailean jakitera eman zituzten epeak beteko dituzte horrela, kartzela berria 2026ko maiatza eta ekaina bitartean irekiko zutela iragarri baitzuten.

Martuteneko espetxea. Argazkia: Europa Press
Agentziak | EITB

Donostiako Zubieta auzoan dagoen Martuteneko espetxearen gaineko eskumena Euskadira eskualdatzea onartu zuen asteartean Espainiako Ministroen Kontseiluak.

Lurralde Politika eta Memoria Demokratikoari buruzko errege dekretu baten bidez adostu zuten eskualdaketa, "behin kartzela berriaren obrak amaituta" eta "zentroa berriro irekitzeko prest dagoenean". 

Horrela, aurreikuspenen arabera, ekainaren 24an Martuteneko espetxe zaharraren titulartasuna galduko du Jaurlaritzak; izan ere, babes ofizialeko etxebizitzak eraikiko dituzte han, eta Martuteneko kartzela eraitsiko dute.

Urrats horiekin, beraz, bete egingo dira Denis Itxaso Etxebizitza sailburuak eta Maria Jesus San Jose Justizia sailburuak otsailean emandako epeak, kartzela berria 2026ko maiatza eta ekaina bitartean irekiko zutela iragarri baitzuten.

Martuteneko espetxea, bestalde, 2027ko lehen seihilekoan botako dute, 400 etxebizitza izango dituen bizitegi eremu bat eraikitzeko.

Itxasok duela hiru hilabete aurreratu zuen Martuteneko espetxea eraisteko proiektua Visesa sozietate publikoaren bidez esleituko zela. Lau milioi euro inguru bideratuko dituzte horretara.

Bestalde, Justizia sailburuak adierazi zuen Zubietaren irekiera mugarria izango dela euskal espetxeen eredua sendotzeko bidean.

Hasi da hauteskunde kanpaina Andaluzian

Sevillan ekin die kanpainako ekitaldiei Alderdi Popularrak; Granadan, Alderdi Sozialistak. Moreno Bonilla PPko hautagai eta gaur egungo presidenteak gehiengo absolutua nahi du; ez du Vox nahi bere gobernuan. Jarraitzaileei botoa ematera joateko deia egin die, inkestek iragartzen duten gehiengo absolutua ziurra ez delakoan. Alderdi Sozialistaren hautagai Maria Jesus Monterok, berriz, inkestek iragartzen dizkioten emaitza txarrak irauli nahi ditu eta zerbitzu publikoen aldeko defentsan oinarritu du kanpaina.
Medikuen gatazkan esku hartzeko eskatu diote EH Bilduk eta PPk Osasun sailburuari

Medikuen grebaz aritu dira gaur, besteak beste, Eusko Legebiltzarrean. EH Bilduk medikuen lan-baldintzak hobetzeko mozioa eraman du ganberara, eta Rebeka Ubera koalizioko legebiltzarkideak Alberto Martinez Eusko Jaurlaritzako Osasun sailburuari eskatu dio, fitxa mugitu eta neurriak hartzeko aferan.  Alderdi Popularreko Laura Garridok ere defendatu du Jaurlaritzak badituela eskuduntzak, medikuen egoera hobetzeko.
