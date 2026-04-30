Enplegu Publikoaren Legeari zuzenketak egiteko epea bukatuta, jarrerek elkarrengandik oso aldenduta jarraitzen dute
Azken orduetan, zuzenketak erregistratu eta beren jarrerak azaldu dituzte talde parlamentarioek, eta agerian geratu da zein urrun dagoen administrazioan euskararen etorkizunerako funtsezkotzat jotzen den legea erreformatzeko akordioa.
Ostegun honetan amaituko da EAEko Enplegu Publikoaren Legearen erreformari zuzenketak aurkezteko epea. Izan ere, erreforma hori funtsezkoa da euskararen etorkizunerako administrazioari dagokionez, baina aldeak oraindik elkarrengandik urrun daude eta, momentuz, ez dago Legebiltzarreko talde nagusien arteko akordiorik.
Azken orduetan, talde parlamentarioek zuzenketak erregistratu eta beren jarreren berri eman dute, eta agerian utzi dute elkarrengandik oso urrun daudela.
Asteazken honetan, EAJk hiru zuzenketa aurkeztu zizkion bere proiektuari, euskararen ezagutzari buruzko eskakizunetan "segurtasun juridikoa indartzeko" helburuarekin.
Bestalde, EH Bilduk bi zuzenketa egin zituen: bata, printzipio orokor gisa, bi hizkuntza ofizialen ezagutza derrigorrezkoa izan behar dela enplegu publikora sartzeko; eta bestea, progresibotasun indizea txertatzeko, euskararen eskakizuna zein lanpostutan atzeratu daitekeen zehazteko.
Ostegun honetan, PSE-EEk zuzenketa bat aurkeztu du, arnasguneetan dauden administrazioetan salbuespen bat sartzeko. Izan ere, arnasguneetan euskararen erabilera % 80tik gorakoa da, eta baliteke aplikazio orokorretik salbuestea. Gainera, euskal sozialistek hizkuntza eskakizunei buruzko eztabaida geldiaraztea eskatu dute, gero eta "polarizazio" handiagoa ekartzen dutelako.
Azkenik, EAEko PPk aurkeztutako 38 zuzenketen helburua hizkuntza eskakizunei "segurtasun juridikoa ematea" da, euskara arloko baldintzak baliogabetu dituzten hainbat epairen ostean. Gainera, PPk ziurtatu du sozialistek EAJrekin LEPetan euskara blindatzeari buruz egindako negoziazioetan izan duen jarrera "itxurazkoa" dela, PSE "konplizea" izan delako.
PPren ustez PSE-EE "plantak egiten dabil", eta kritikatu du euskara arloko politiketan "konplizea" dela
Laura Garridok EAJren eta EH Bilduren hizkuntza politikak babestea leporatu dio PSEri, eta enplegu publikoan euskarari buruz egindako erreformak kritikatu ditu.
Koldo Garciak bere "errugabetasuna" defendatu du eta maskaren erosketan erabakitzeko ahalmenik ez zuela gaineratu du
Maskarak iruzurra eginda erosi ziren ala ez ikertzeko egiten ari diren epaiketan, Abalosen aholkulari izandakoak esan du ez duela gogoratzen esleipena egokitu zitzaion eskaintza Aldamak igorri ote zion.
PSE-EEk hizkuntza eskakizunei buruzko eztabaida gelditzea eskatu du, gero eta "polarizazio" handiagoa dagoelako
Sozialistek hizkuntza-indizeak legez blindatzea proposatu dute, arnasguneetan izan ezik, eta EAJren proposamenean "justifikaziorik gabeko gehiegikeriak" egon daitezkeela ohartarazi dute.
Josu Aztiria (EH Bildu): "EAJk ez digu proposamenik aurkeztu; gainera, abstentzio akritikoa nahi dute, eta ez dugu ulertzen"
EH Bilduren legebiltzarkidea Euskadi Irratian izan da, besteak beste, Euskal Enplegu Publikoaren Legeari buruz hitz egiteko. EAJren planteamendua "ez da serioa", haren ustez. "Atzo, negoziaziorik gabe, jakin genuen abstenitu gaitezela eskatzen dutela. Guk duela hilabete pasatu genien gure proposamena, eta ez dugu erantzunik izan", azpimarratu du.
EH Bilduk "progresibotasun indizea zehaztu" du, hizkuntza-eskakizunen inguruko "akordio inklusiboa" ahalbidetzeko
Halaber, EAJren testuan egin duten zuzenketen artean propio nabarmendu dute bi hizkuntza ofizialak ezagutzea "nahitaezkoa" dela.
EAJk deitoratu du PSE-EE ez dela eurekin harremanetan jarri AArekin sortutako Estebanen irudiak eragindako polemikaren ostean
Joseba Diez Antxustegi EAJk Eusko Legebiltzarrean duen bozeramaileak adierazi duenez, Espainiako Gobernuko Presidentetzatik alderdi jeltzalearekin harremanetan jarri diren arren, PSE-EEk Aitor Estebanen AAz sortutako irudia zabaldu osteko polemikaren ondorioz, euskal sozialistek "oraindik" ez dute haiekin hitz egin.
PPren B kutxaren auziko ikertzailearen esanetan, Rajoy ez aipatzeko eskatu zioten
Era berean, txostenean Maria Dolores de Cospedal PPren idazkari nagusi ohiaren izena ematen utzi ez ziotela ziurtatu du, kontu bat haren izenean agertzen zen arren.
Lan-eskaintza guztietan hizkuntza eskakizunaren derrigortasuna geroratzeko aukera ezartzea proposatu du EAJk
Sozialistekin akordioa erdiestea ezinezkoa izan ondoren, EH Bilduri eskari zuzena egin dio EAJk: "abstentzioaren bidez" jeltzaleen planteamendua ahalbidetzea, eta hortik aurrera, elkarrekin "emaitzak ebaluatu" eta "hurrengo urratsak" adostea.
Lehendakaria EAJren eta PSE-EEren arteko tentsioa baretzen saiatu da, eta Jardunbide Politiko Eredugarriaren aldeko Ituna mahaigaineratu du
Eusko Jaurlaritzaren bozeramaile Maria Ubarretxenak azaldu duenez, EAJren eta PSEren sailburu guztiek itun horri “lotzea” onartu dute. “Gaur inoiz baino indar handiagoa du”, adierazi du.