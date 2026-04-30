Eusko Legebiltzarra
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Enplegu Publikoaren Legeari zuzenketak egiteko epea bukatuta, jarrerek elkarrengandik oso aldenduta jarraitzen dute

Azken orduetan, zuzenketak erregistratu eta beren jarrerak azaldu dituzte talde parlamentarioek, eta agerian geratu da zein urrun dagoen administrazioan euskararen etorkizunerako funtsezkotzat jotzen den legea erreformatzeko akordioa.

eusko legebiltzarreko kideak
author image

EITB

Azken eguneratzea

Ostegun honetan amaituko da EAEko Enplegu Publikoaren Legearen erreformari zuzenketak aurkezteko epea. Izan ere, erreforma hori funtsezkoa da euskararen etorkizunerako administrazioari dagokionez, baina aldeak oraindik elkarrengandik urrun daude eta, momentuz, ez dago Legebiltzarreko talde nagusien arteko akordiorik.

Azken orduetan, talde parlamentarioek zuzenketak erregistratu eta beren jarreren berri eman dute, eta agerian utzi dute elkarrengandik oso urrun daudela.

Asteazken honetan, EAJk hiru zuzenketa aurkeztu zizkion bere proiektuari, euskararen ezagutzari buruzko eskakizunetan "segurtasun juridikoa indartzeko" helburuarekin.

Bestalde, EH Bilduk bi zuzenketa egin zituen: bata, printzipio orokor gisa, bi hizkuntza ofizialen ezagutza derrigorrezkoa izan behar dela enplegu publikora sartzeko; eta bestea, progresibotasun indizea txertatzeko, euskararen eskakizuna zein lanpostutan atzeratu daitekeen zehazteko.

Ostegun honetan, PSE-EEk zuzenketa bat aurkeztu du, arnasguneetan dauden administrazioetan salbuespen bat sartzeko. Izan ere, arnasguneetan euskararen erabilera % 80tik gorakoa da, eta baliteke aplikazio orokorretik salbuestea. Gainera, euskal sozialistek hizkuntza eskakizunei buruzko eztabaida geldiaraztea eskatu dute, gero eta "polarizazio" handiagoa ekartzen dutelako.

Azkenik, EAEko PPk aurkeztutako 38 zuzenketen helburua hizkuntza eskakizunei "segurtasun juridikoa ematea" da, euskara arloko baldintzak baliogabetu dituzten hainbat epairen ostean. Gainera, PPk ziurtatu du sozialistek EAJrekin LEPetan euskara blindatzeari buruz egindako negoziazioetan izan duen jarrera "itxurazkoa" dela, PSE "konplizea" izan delako. 

Eusko Legebiltzarra Lana Euskara Politika

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Josu Aztiria (EH Bildu): "EAJk ez digu proposamenik aurkeztu; gainera, abstentzio akritikoa nahi dute, eta ez dugu ulertzen"

EH Bilduren legebiltzarkidea Euskadi Irratian izan da, besteak beste, Euskal Enplegu Publikoaren Legeari buruz hitz egiteko. EAJren planteamendua "ez da serioa", haren ustez. "Atzo, negoziaziorik gabe, jakin genuen abstenitu gaitezela eskatzen dutela. Guk duela hilabete pasatu genien gure proposamena, eta ez dugu erantzunik izan", azpimarratu du.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X