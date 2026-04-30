FIBA EUROPE CUP
Udaletxea eta Aldundia lotuko ditu Surne Bilbao Basketen ospakizunak, estali gabeko autobus batean

Surne Bilbao Basketen Europako bigarren tituluaren ospakizuna kaleetara eramango da gaur Miribillan lortutako garaipenaren ondoren, Bilboko Udaletxean eta Bizkaiko Foru Aldundian egingo diren ekitaldietan.

(Foto de ARCHIVO) Cientos de personas reciben a los jugadores de Surne Bilbao Basket tras alzarse campeones de la FIBA Europe Cup, a 25 de abril de 2025, en Bilbao, Vizcaya, País Vasco (España).
EITB

Azken eguneratzea

Surne Bilbao Basketek ospakizun ugari izango ditu gaur Bilbon. Atzoko garaipenaren ostean atsedenerako ia denborarik izan gabe, jokalariek 18:00etan ekingo diete ospakizunei Bilboko udaletxean. Jokalariak balkoira aterako diren titulua zaleekin partekatzeko.

Lehenengo ekitaldi horren ondoren, taldeak hiriko kaleak zeharkatuko ditu, Bizkaiko Foru Aldundirako bidean dagoen autobus deskapotable batean. Bertan, 19:00etatik aurrera, Elixabete Etxanobe ahaldun nagusiak harrera egingo die, eta balkoira aterako dira berriro, bertaratzen direnei garaikurra eskaintzeko.

Datozen egunetan hainbat ekitaldi daude aurreikusita. Izan ere, ez da baztertzen titulua zaleekin partekatzeko ekimen gehiago izatea. Tartean, igande honetan Bilbao Arenan garaikurra erakusteko aukera dago, 12:30ean jokatuko den partiduarekin bat eginez, baita San Mamesen errekonozimendu publiko bat ere, aurreko denboraldian gertatu zen bezala.

FIBA EUROPA KOPA

Surne Bilbaok Europako bigarren kopa jarraian irabazi du, Miribillan finala irauli ondoren (89-74)

E. L. H. | KIROLAK EITB

Ponsarnauren jokalariek finalari buelta eman diote, Greziatik ekarritako sei puntuko desabantaila iraulita. Miribillan jokatutako norgehiagokaren lehen zatia oso parekatua izan da, baina bigarrenean bilbotarrek beste martxa bat sartu dute finala erabakitzeko.

BILBAO, 29/04/2026.- Los jugadores del Bilbao Basket celebran con el trofeo la Copa de Europa tras el partido de vuelta de la final de la Copa de Europa de baloncesto que Bilbao Basket y PAOK Salónica disputaron hoy miércoles en el Bilbao Arena. EFE/Luis Tejido
