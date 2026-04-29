EGUZKI EKLIPSEA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Udako eguzki-eklipsea prestatzeko entsegu egunak: Eguzkiak abuztuaren 12ko posizio berdina izango du iluntzean

Gaur biharretan, Eguzkiak abuztuaren 12a izango duen posizio bera izango du, 20:27 inguruan. Hori dela eta, fenomenoa ikusteko tokirik onena zein izan daitekeen egiaztatu ahal izango da. 

Eguzki eklipsea eclipse solar 2016 Indonesia. EFE
Eguzki-eklipsea. Artxiboko argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Abuztuaren 12ko eguzki-eklipseak ikusmin handia sortu du, eta apirileko azken egun hauek oso egokiak izango dira lehen behaketak egin eta fenomenoa jarraitzeko tokirik onena aukeratzen laguntzeko. 

Gaur biharretan, Eguzkiak abuztuaren 12an izango duen posizio bera izango du zeruan (eklipsearen egun ispilua), iluntzean. Aipaturiko eguzki-eklipsea Euskal Herrian ikusi ahal izango da, beti ere eguraldiak laguntzen badu. 

Eguzkiak eklipsearen egunean egingo duen ibilbidearen antzekoa egingo du gaur, eta, hortaz, Euskal Herriko toki bakoitzetik nola ikusiko den egiaztatu ahal izango da, proba moduan. 

Gaur, Eguzkia ezkerrerago kokatuko da zeruan eta bihar, berriz, eskuinerago. 

Eklipsearen puntu gorena 20:27an izango da, eta, hortaz, orduan begiratuko behar da zerura gauden tokitik eguzkia ondo ikusten den egiaztatzeko. 

Eguzki eklipseak Araba Euskal Autonomia Erkidegoa Nafarroa Gizartea

Publizitatea
X