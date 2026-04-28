DESFILEA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Ikusmina Biarritzen Chanelen desfileagatik: Nicole Kidman, Margot Robbie eta... Jacob Elordi?

Modako enpresak Ipar Euskal Herriarekin duen lotura indartu du establezimendu baten inaugurazioarekin eta Crucero bildumaren aurkezpenarekin. Gaur izango da eta hainbat aurpegi ezagun espero dira, tartean Pedro Pascal, Naomi Campbell eta Jacob Elordi.

LOS ANGELES (United States), 15/03/2026.- Australian actor Jacob Elordi arrives on the red carpet ahead of the 98th annual Academy Awards ceremony at the Dolby Theatre in the Hollywood neighborhood of Los Angeles, California, USA, 15 March 2026. The Oscars are presented for outstanding individual or collective efforts in filmmaking in 24 categories. EFE/EPA/RYAN SUN
Jacob Elordi, Oscar sarietan. Argazkia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

Coco Chanelen ondarea Biarritzera itzuliko da, hirira iritsi eta mende bat baino gehiago igaro ondoren. Chanel enpresak denda berri bat inauguratu du erdigunean, Garderes kaleko 3. zenbakian, eta Crucero 2026/27 bildumaren desfilea egingo du gaur, Frantziako modaren hitzordu garrantzitsuenetako bat .

Biarritz ez dute ausaz aukeratu. 1915ean ireki zuen Gabrielle Chanelek bere goi joskintzako etxea, Lapurdiko herriarekin harremana hasiz. Orain, 110 urte geroago, marka protagonismo bikoitzarekin itzuli da: merkataritza eta desfilea, hirian duen presentzia sendotuz.

Desfilea 18:30ean (Pariseko ordua) hasiko da, eta Matthieu Blazyk diseinatutako "Croisière" bilduma aurkeztuko du. 900 gonbidatu inguru bilduko ditu. Aurreko edizioetan Monakon, Los Angelesen edo Comoko lakuan izan den nazioarteko zirkuituaren ekitaldi esklusiboenetako bat da.

Hitzordu honek ikusmin handia piztu du Ipar Euskal Herrian, besteak beste, Pedro Pascal, Jacob Elordi, Margot Robbie, Naomi Campbell eta Nicole Kidman espero baitira. Gainera, Charlotte Casiraghi eta Vanessa Paradis bertan dira dagoeneko, baita Tilda Swinton eta Marion Cotillard ere. 

Aldi berean, enpresak bere irudi globala indartzen jarraitzen du, besteak beste, Jacob Elordi markaren egungo enbaxadorearekin. Moda, historia eta nazioarteko proiekzioa Biarritzen bildu dira egunotan, luxuaren eta goi mailako joskintzaren epizentro bihurtua.

Biarritz Moda Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
X