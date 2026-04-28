San Prudentzio
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Arabarrak San Prudentzio jaietan murgildu dira

Armentiako landak gastronomia, erromeriak, dantzak eta haurrentzako ekitaldiak batzen dituen jaiaren erdigunea dira. Erakunde mailan, Mikel Sanchez traumatologo eta zirujauak Arabako domina jasoko du Foru Aldundiaren eskutik.

Zortzikoa San Prudencio 2026
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Arabarrek euren egun handienetako bat ospatuko dute gaur, San Prudentzio Eguna. Euriak ezin izan zuen atzo gaueko erretreta lausotu, eta gaur milaka lagun bilduko dira Armentiako zelaietan gastronomia, dantzak, erromeriak edota herri kirolak uztartzen dituen jai honetaz gozatzeko. Gainera, Mikel Sanchez traumatologo eta zirujauari Arabako domina emango zaio.

Jardunaldia goizeko 09:00ak aldera hasiko da, San Prudentzio Zortzikoarekin, Foru Aldundiaren jauregiaren eskaileretan. Bertan ariko dira foru erakundeko txistulariak, tronpetariak eta atabalariak.

Eguneko ekitaldiak

Hori izango da Armentiako zelaietan erdigunea izango duen jai egunaren hasiera. Eta gastronomiari dagokionez, barraskiloak eta perretxikoak izango dira plater nagusia. Egun osoan zehar, milaka lagunek parte hartuko dute basilika inguruan ospatzen den ohiko erromerian. Meza 11:00etan izango da, ohorezko aurreskua 12:00etan, eta ordu erdi geroago hasiko dira fanfarreen eta dantza taldeen animazioak.

Armentia inguruan puzgarriak eta haurrentzako animazioa egongo dira, baita dantza erakustaldiak eta herri kirolak ere. Arratsaldean, kontzertuak izango dira: Txapela Brava taldearena 18:00etan eta Aldaia Larrein taldearena 21:00etan.

Ekitaldi instituzionalei dagokienez, unerik bereziena arratsaldeko 13:00etan Artiumen egingo den harrera izango da; bertan, Foru Aldundiak Arabako domina emango dio Mikel Sanchez traumatologo eta zirujauari.

Gainera, arratsaldean haurren danborrada egingo da, eta Gasteizko erdiguneko kaleak zeharkatuko ditu 17:00etatik aurrera. Aurtengo berrikuntzetako bat Euskal Gunea da: hainbat egunetan emanaldiak hartuko dituen gunea izango da, Arka plazan.

Gasteizen ez ezik, San Prudentzio jaiak Arabako beste hainbat herritara ere iritsiko dira, hala nola Okondora, Artziniegara eta Aiarara.

Euria egin arren, danborradak eta erretretak festarako deia egin dute Gasteizen
Gasteiz Gizartea

ZUZENEAN
Duela  min.

Munduko herri zapalduei elkartasuna adierazi eta Picassoren "Gernika" lanak Euskal Herrian egon beharko lukeela aldarrikatu dute Bilbon

Gernikako bonbardaketaren 89. urteurrenarekin bat eginez, protesta ekintza egin dute gaur Bilboko Guggenheim museoaren atarian, Picassoren Gernika irudikatzen zuten oihal handi batzuk zabalduta. Margolanak Euskal Herrian egon beharko lukeela aldarrikatu dute, eta "munduko herri zapaldu guztiei elkartasuna adierazteko eta inperialismoaren erasoa salatzeko" ere baliatu dute protesta.

X