Jose Maria Guibert Deustuko errektore ohia hil da
Jose Maria Guibert Ucin jesuita eta Deustuko Unibertsitateko errektore ohia hil da, 64 urte zituela. Bihar, astelehena, egingo da haren aldeko hileta elizkizuna Loiolako santutegian, 19:00ean. Azpeitiarra zen, izan ere, jaiotzaz.
Ingeniaritzan eta Teologian lizentziatua, Guibert ia 30 urtez egon da Deustuko Unibertsitatearekin lotuta. Industria Teknologien Sailean irakasle aritu zen, Donostiako campuseko errektoreorde izan zen, eta, 2013 eta 2023 artean errektore izan zen.
Ezaguna da Guiberten aitaren bahiketaren inguruan kaleratu zuen liburua, komando autonomo antikapitalistek bahitu zuteneko kontakizuna, hain zuzen ere. 2024ean aurkeztu zuen La caverna liburua.
