Gizon bat hil da Los Arcosen, bere autoak harrapatuta

Hildakoa 90 urteko gizon bat da, eta bere ibilgailuak harrapatu du, oraindik ikertzen ari diren arrazoiak tarteko.

Agentziak | EITB

90 urteko gizon bat hil da larunbat goizean Los Arcosen (Nafarroa), bere ibilgailuak harrapatuta.

SOS Nafarroa 112 larrialdi zerbitzuak 11:10ean jaso du istripuaren berri, eta Lizarrako suhiltzaileak, Los Arcoseko mediku talde bat, Lizarrako ertzain etxeko Herritarren Segurtasunerako patruilak eta Foruzaingoaren Iruñeko polizia etxeko brigada bertaratu dira.

Hildakoa 90 urteko gizon bat da, eta bere ibilgailuak harrapatu du, oraindik ikertzen ari diren arrazoiak tarteko. Larrialdi zerbitzuek ezin izan dute ezer egin gizonaren bizitza salbatzeko, abisua jaso dutenerako hilda baitzegoen.

Hildakoaren gorpua Nafarroako Auzitegi Medikuntzako Institutura eramango dute, autopsia egin diezaioten. Bitartean, istripuaren arrazoiak ikertzen eta eginbideak bideratzen ari da Foruzaingoa.

