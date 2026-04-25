Pertsona bat erietxera eraman dute Gasteizen, etxebizitza batean piztu den sutean kea arnasteagatik

Sua goizaldeko ordu bata aldera piztu da Gasteizko San Vicente de Paul kaleko etxebizitza bateko sukaldean.
EITB

Pertsona bat ospitalera eraman dute goizaldean Gasteizko etxebizitza batean izandako sute batean kea arnasteagatik, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakitera eman duenez.

Sua goizaldeko ordu bata aldera piztu da Arabako hiriburuko San Vicente de Paul kaleko etxebizitza bateko sukaldean. 

Etxean bizi zen pertsona Txagorritxuko ospitalera eraman dute.

