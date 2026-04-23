Indarkeria matxista
Gizon batek bikotekide ohia hil du Seseñan (Toledo)

Gizonak aurrekariak zituen indarkeria matxistagatik, eta biktima VioGen sisteman erregistratuta zegoen, arrisku-maila baxuarekin. Emakumea hil ondoren, erasotzaileak bere buruaz beste egin du.

SESEÑA (TOLEDO), 23/04/2026.- Una mujer de 43 años ha sido asesinada este jueves presuntamente a manos de su expareja, un hombre de 50 años que tenía antecedentes por violencia machista y que después se ha ahorcado en Seseña (Toledo), tras una pelea con el hijo de la víctima, que ha acabado en el hospital. Según han informado a EFE fuentes próximas a la investigación, el cuerpo de la mujer, de nombre Melissa y de nacionalidad venezolana, ha sido encontrado en el interior de su vivienda con signos de violencia por arma blanca. EFE/ Manu Reino
Emakumea arma zuriz egindako indarkeria zantzuekin aurkitu dute etxebizitza barruan. Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Gizon batek 43 urteko bikotekide ohia hil du ostegun honetan Seseñan (Toledo). 50 urteko erasotzaileak aurrekariak zituen indarkeria matxistagatik, eta, krimena egin ostean, bere buruaz beste egin du. Hilketa biktimaren semearekin izandako liskar baten ondorioz gertatu da; mutilak ospitalean amaitu du, zaurituta.

Ikerketako iturriek EFE agentziari jakinarazi diotenez, emakumearen gorpua etxean aurkitu dute, arma zuriz egindako indarkeria zantzuekin. Etxebizitza horretan bertan, Guardia Zibileko agenteek gizonaren gorpua ere aurkitu dute, urkatuta.

Emakumeak urtarrilaren amaieran salatu zuen gizona indarkeria matxistagatik. Zehazki, 2024ko azarotik jasaten zituen tratu txar psikologikoak eta irainak salatu zituen, orduan hasi baitziren dibortzio-izapideak. Salaketa horren ondorioz gizona atxilotu egin zuten, eta apirilaren 12an berriro atxilotu zuten urruntze-agindua urratzeagatik.

Iturri horien arabera, une honetan ez zegoen indarrean neurri judizialik gizonaren aurka. Hala ere, aurrekariak zituen indarkeria matxistagatik, eta biktima VioGen sisteman erregistratuta zegoen, arrisku-maila baxuarekin.

Indarkeria matxista Espainia Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
