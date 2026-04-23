TRAFIKO-ISTRIPUA
Hiru ibilgailuren arteko istripua izan da, eta bost kilometroko auto-ilarak eragin ditu A-8an, Bilbo inguruan, Irunerako noranzkoan

Arrigorriagan izan da  talka, eta, ondorioz, A-8 autobidean errei bat itxi behar izan dute. Trafiko-arazo handiak sortu dira, baina 10:00ak baino lehenago konpondu dira.

Istripua izan den inguruaren irudia. Argazkia: @TrafikoEJGV

EITB

Hiru ibilgailuren arteko istripu batek arazo handiak sortu ditu A-8an. Goizeko 09:00ak aldera gutxienez bost kilometroko auto-ilarak izan dira Irunerako noranzkoan. Ezbeharraren ondorioz zauritu bat izan da. Goizeko 09:40ak aldera arazoak konpondu dira.

Istripua A-8 autobideko 113. kilometroan gertatu da, Montefuerte parkearen parean, Arrigorriagan, Irunerako noranzkoan.

Hainbat ibilgailuk istripua izan dute, eta, ondorioz, errei bat itxi behar izan dute. Trafiko arazo handiak sortu dira inguruan.

Ondorioz, gutxienez bost kilometroko auto-ilarak izan dira, eta trafiko motela eta geldialdiak izan dira A-8 autobidearen tarte horretan.

Afekzioak AP-8 Bilboaldeko Metropoliaren Hegoaldeko Saihesbidera ere hedatu dira, eta han ere pilaketak izan dira, bi noranzkoetan.

Eusko Jaurlaritzako trafiko zerbitzuak jakinarazi duenez, abisua 08:06 inguruan jaso dute, eta larrialdi zerbitzuak lanean aritu dira ahalik eta lasterren ohikora bueltatzeko. Bilboko sarrean arazo handiak izan dira, San Mamesko tunelean.

