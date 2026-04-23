Un accidente con varios vehículos en Bilbao, en la A-8, provoca al menos cinco kilómetros de retenciones en sentido Irun. El accidente se ha producido en el kilómetro 113 de la A-8, a la altura del parque Montefuerte, en Arrigorriaga, en sentido Irun.

El siniestro, en el que se han visto implicados varios vehículos, ha obligado a cortar un carril, lo que está provocando importantes problemas de circulación en la zona.

Como consecuencia, se registran al menos cinco kilómetros de retenciones, con tráfico lento y paradas intermitentes en este tramo de la A-8.

Las afecciones se extienden también a la AP-8 Supersur, donde se están produciendo también congestiones en ambos sentidos.

Según ha informado el servicio de tráfico del Gobierno Vasco, Trafikoa, el aviso se ha recibido en torno a las 08:06 horas y los servicios de emergencia trabajan en la zona para restablecer la normalidad lo antes posible.