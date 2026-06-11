EUSKERA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Los presidentes de las 115 ikastolas afirman que forman 'una red sólida' ante los obstáculos

115 ikastoletako lehendakariek agerraldia egin dute
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Oztopoen aurrean 'sare sendo bat' osatzen dutela adierazi dute 115 zentroetako lehendakariek
author image

EITB

Última actualización

Los presidentes de las 115 ikastolas de Euskal Herria han realizado esta tarde una multitudinaria comparecencia en Hernani para hacer una valoración de los conflictos ocurridos en los últimos tiempos y para poner en valor la respuesta colectiva dada. En el acto han tomado la palabra el presidente de la Federación de Ikastolas de Navarra, Oier Sanjurjo; el miembro de la presidencia de Seaska, Erik Etxart; y la presidenta de Ikastolas, Nekane Artola

Ante las dificultades recientes, han asegurado que actuarán 'con fuerza y entusiasmo' a favor de una educación en euskera, especialmente en dos situaciones:

  • Caso de Lodosa: El intento del Gobierno de Navarra de retirar el convenio de Educación Infantil a la ikastola Ibaialde y el apoyo recibido por parte de la comarca.

 

Euskera Eusko Ikaskuntza Sociedad

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X