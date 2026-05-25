El ministro de Educación francés, Édouard Geffray, ha anunciado que a partir de 2028 el alumnado de Ipar Euskal Herria podrá realizar una parte del Baxoa (baccalauréat) en euskera. Se trata del examen equivalente al PAU (Prueba de Acceso a la Universidad) o la Selectividad en Hegoalde.

Así lo ha anunciado Geffray, en una entrevista concedida anoche al diario Ouest France. Asimismo, ha destacado que gracias a ese cambio la educación bilingüe tendrá un marco legal en Francia.

En concreto, Geffray ha puesto un ejemplo para explicar el cambio. Por ejemplo, será posible realizar el examen de matemáticas en euskera, pero no el de Física y Química. En esos dos casos, tendrán que seguir haciéndolo en francés.

Aquellas personas que superen todos los exámenes del Baxoa recibirán el diploma en el que se especificará que se ha aprobado el programa bilingüe, según Geffray.

Ha insistido en que se pretende dejar de lado "las soluciones puntuales" para "poner en valor" la educación bilingüe sin "debilitar" el francés.

Geffray ha explicado que las modificaciones legales se harán en verano. Por lo tanto, estos cambios no afectarán al Baxoa de este año.

Alumnos y alumnas del Liceo Bernat Etxepare de Baiona han tomado el camino de la desobediencia y a principios de mayo anunciaron que realizarán el examen de matemáticas en euskera.