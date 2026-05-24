Reabierta completamente la A-15 tras 8 años de obras de rehabilitación de los túneles

Las obras de rehabilitación integral y adecuación de seguridad de los cuatro túneles de la A-15 en Gipuzkoa han culminado tras unos trabajos que se han prolongado ocho años y han supuesto una inversión de 95 millones de euros.



Se ha desplegado un sistema de cerca de 150 cámaras, dotadas de visión e inteligencia artificial, que monitorizan los túneles las 24 horas del día y son capaces de detectar en tiempo real incidencias, activando de forma automática los protocolos de respuesta.



Todo ello se gestiona desde el centro de control renovado ubicado en la zona de Miramón, en San Sebastián, desde el que se opera el conjunto de túneles y se puede mantener una comunicación directa con los usuarios a través de megafonía y paneles de señalización.



Además, la propia infraestructura incorpora sistemas de detección en la propia calzada, mediante sensores bajo el asfalto que permiten detectar vehículos en sentido contrario, medir el aforo y anticipar situaciones de congestión.



El sistema de ventilación, por su parte, monitoriza de forma continua la calidad del aire y regula su funcionamiento mediante algoritmos avanzados, mientras que la nueva instalación eléctrica mejora la eficiencia y reduce el consumo.



Justo antes de la reapertura total de la vía, se ha cerrado totalmente el tramo entre Andoain y Berastegi para retirar todos los elementos de obra y completar las últimas comprobaciones técnicas.