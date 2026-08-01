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Las txosnas de Vitoria-Gasteiz secundarán la huelga de técnicos de espectáculos el 5 de agosto

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Ikuskizunetako teknikariek abuztuaren 5erako deitutako grebarekin bat egingo dute Gasteizko txosnek
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Ikuskizunetako teknikariek abuztuaren 5erako deitutako grebarekin bat egingo dute Gasteizko txosnek
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EITB

Última actualización

Habrá 45 espectáculos en las txosnas, además de otras propuestas de diferentes colectivos. Decenas voluntarios trabajan estos días en auzolan acondicionando la zona de txosnas. En este contexto, se sumarán a la jornada de huelga convocada por los técnicos de espectáculos y eventos para el 5 de agosto.

Vitoria-Gasteiz Araba-Álava Fiestas Huelgas Sociedad

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