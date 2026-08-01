Fallece un motorista en un accidente de tráfico en Lezo
El accidente ha ocurrido al paso de la carretera GI-3440 por la citada localidad, sobre las 18:00 horas. A raíz del siniestro la vía ha quedado cortada en ambos sentidos de la circulación. Investigan las causas de este accidente.
Un motorista de 23 años ha fallecido este sábado en un accidente de tráfico ocurrido en Lezo (Gipuzkoa).
Según el Departamento vasco de Seguridad, el siniestro se ha producido poco antes de las 18:00 horas.
Los servicios sanitarios se han desplazado al lugar para atenderle, pero no han podido reanimarle y ha fallecido.
El accidente ha ocurrido al paso de la carretera GI-3440 por la citada localidad.
A raíz del siniestro la vía ha quedado cortada en ambos sentidos de la circulación.
Investigan las causas de este accidente.
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