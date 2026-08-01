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Motor gidari bat hil da Lezon izandako trafiko istripu batean

Istripua GI-3440 errepidean gertatu da, Lezon, 18.00ak aldera.  Osasun arloko langileak bertaratu dira, baina ezin izan dute suspertu, eta hil egin da. Istripuaren ondorioz, zirkulazioa eten egin behar izan dute bi noranzkoetan. Gertatutakoaren nondik norakoak ikertzen ari dira.

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Anbulantzia baten artxiboko irudia. Argazkia: Europa Press

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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

23 urteko motor gidari bat hil da gaur Lezon (Gipuzkoa) izandako trafiko istripu batean.

Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazi duenez, ezbeharra 18:00ak jo baino lehentxeago gertatu da.

Istripua GI-3440 errepidean jazo da. Osasun arloko langileak bertaratu dira, baina ezin izan dute suspertu, eta hil egin da.

Istripuaren ondorioz, zirkulazioa eten egin behar izan dute bi noranzkoetan.

Gertatutakoaren nondik norakoak ikertzen ari dira.

Trafiko Istripuak Gipuzkoa Gizartea

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