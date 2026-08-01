TURISMOA
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La Oreja de Van Goghen abestiak ardatz, Donostia ezagutzeko tour turistiko bat sortu dute

Iragarkia
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Lander Agirreurreta donostiarrarekin batera, pop talde ezagunaren abestietan aipatzen diren txokoak bisitatu ditugu.

Donostia Euskadi Turismo Musika Gizartea

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