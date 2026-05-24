AZPIEGITURAK

Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

A-15a erabat ireki dute, 8 urteko lanak amaitu ostean

Gipuzkoako Foru Aldundiak amaitutzat eman ditu inguru horretako lanak, eta jakinarazi du aurrerantzean kontrol handiagoa izango dutela bidearen gainean.

Túnel de Belabieta. Imagen obtenida de un vídeo de EITB Media.

Belabietako tunela. Argazkia: EFE

author image

Agencias | EITB

Última actualización

A-15 errepideko Gipuzkoako lau tunelak birgaitzeko eta segurtasuna egokitzeko lanak amaitu dira, 8 urte iraun duten eta 95 milioi euroko inbertsioa eskatu duten lanak egin ostean, eta errepidea erabat irekita dago jada.

150 kamera jarri dituzte, trafikoa eguneko 24 orduetan monitorizatu eta, gorabeherarik detektatuz gero, erantzuteko protokoloak berehala aktibatzeko.

Donostiako Miramon inguruan dagoen kontrol zentro berritutik kudeatuko dute guztia. Bertatik kontrolatuko dute tunelen segurtasuna, eta zuzenean komunika daitezke erabiltzaileekin megafoniaren eta seinalizazio panelen bidez.

Gainera, azpiegiturak berak detekzio-sistemak ditu galtzadan bertan, asfaltoaren azpiko sentsoreen bidez kontrako noranzkoan doazen ibilgailuak detektatu, edukiera neurtu eta pilaketak aurreikusteko.

Aireztapen-sistemak airearen kalitatea etengabe monitorizatu eta funtzionamendua erregulatzen du algoritmo aurreratuen bidez; instalazio elektriko berriak, berriz, eraginkortasuna hobetu eta kontsumoa murriztuko du.

Bidea erabat ireki aurretik, erabat itxi dute Andoain eta Berastegi arteko tartea, obrako elementu guztiak kendu eta azken egiaztapen teknikoak egiteko.

A-15 autobia Gipuzkoako Foru Aldundia Gipuzkoa Gizartea

Te puede interesar

luka-Remiro-activista-global-summut-flotilla
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

"Sionistek modu posible guztietan torturatu gaituzte, eta iristean egin diguten lehenengo gauza gehiago jotzea izan da"

Luka Remiro Global Sumud Flotillako aktibistak malkoak begietan zituela salatu du larunbat honetan Loiuko aireportura iritsi direnean Ertzaintzak izan duen jokabidea. Ekintzaileetako batzuk sorbaldan zein saihetsetan hausturak zituztela iritsi direla nabarmendu, eta kolpeka hartu dituztela salatu du. Lau pertsona atxilotu ditu Ertzaintzak, bi ekintzaile tartean.

Cargar más
Publicidad
X