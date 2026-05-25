El jurado excluye al cartel ganador de las fiestas de Tudela por usar inteligencia artificial

La obra ganadora del concurso del cartel anunciador de las fiestas de Santa Ana de Tudela, "7 días para dejar huella" de Ana Martínez, ha sido excluida por el jurado al constatar la utilización de herramientas de inteligencia artificial en el proceso de elaboración, en contra de lo establecido en las bases reguladoras del certamen.

La decisión ha sido adoptada por unanimidad este lunes en una reunión en la que se ha acordado otorgar el primer premio a la obra "Timbaleros de Tudela" presentada por Raúl López, que había resultado clasificada en segundo lugar.

Igualmente el jurado ha determinado declarar desierto el accésit previsto en las bases del concurso dado que algunos carteles presentados ya han sido retirados por sus autores y, en este momento, ya se conoce la autoría de varios de ellos.

Tras hacer público el fallo del jurado, el Ayuntamiento de Tudela recibió diversos comentarios en redes sociales, correos e instancias electrónicas en los que se cuestionaba la posible utilización de herramientas de inteligencia artificial en la elaboración del cartel ganador, por lo que se inició un proceso de comprobación.

La propia autora, mediante un correo remitido el viernes al Consistorio, ha reconocido expresamente la utilización de herramientas de inteligencia artificial en parte del proceso y ha pedido disculpas por la situación creada, según recoge el acta de la reunión del jurado.