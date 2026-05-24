La Ertzaintza investiga la aparición del cuerpo de un hombre ahogado en la playa de Bakio
La Ertzaintza está investigando la aparición del cadáver de un hombre ahogado en la playa de Bakio, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.
Alrededor de las ocho y media de la tarde del sábado unos particulares han localizado el cuerpo sin vida de un hombre flotando en la orilla de la playa de Bakio. La Ertzaintza ha iniciado una investigación con el fin de confirmar la identidad de la víctima y esclarecer lo ocurrido.
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