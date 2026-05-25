Ola de calor
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30 personas han sido atendidas y tres de ellas hospitalizadas en Euskadi por las altas temperaturas

Las edades de las personas atendidas durante el fin de semana por el calor oscilan desde los 2 hasta los 74 años, y los síntomas más destacados han sido mareos, desmayos, fatiga y desorientación.
(Foto de ARCHIVO) Un hombre se moja la cara con el agua de una fuente durante la cuarta ola de calor del verano, a 23 de agosto de 2023, en Bilbao, Vizcaya, País Vasco (España). El Gobierno Vasco ha activado la alerta roja en Euskadi para hoy, por riesgo de temperaturas muy altas, entre las tres y las seis de la tarde, que podrían alcanzar los 41-42 grados en puntos del oeste de la vertiente cantábrica. Según ha informado el Departamento de Seguridad, además, las temperaturas máximas podrían rondar los 36 grados en la zona costera, los 40 grados en la zona cantábrica interior y los 39 grados en la zona de transición y en la del eje del Ebro. El riesgo de incendios forestales es relativamente alto en la Comunidad autónoma vasca por la baja humedad relativa y el viento de componente sur. H.Bilbao / Europa Press 23 AGOSTO 2023;BILBAO;PAIS VASCO;CUARTA OLA DE CALOR;ALERTA ROJA 23/8/2023
Un hombre mojándose la cabeza en una fuente. Foto de archivo: Europa Press
Euskaraz irakurri: 30 pertsona artatu eta horietako hiru ospitaleratu dituzte Euskadin, asteburuan, tenperatura altuengatik
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EITB

Última actualización

Osakidetza ha informado este lunes que un total de 30 personas han sido atendidas durante el fin de semana en Euskadi por las altas temperaturas. Además, tres de ellas han sido trasladadas en ambulancias a hospitales y centros de salud. El resto han sido atendidos in situ en el mismo lugar de la incidencia y por teléfono.  

En Gipuzkoa se han registrado 7 casos, en Bizkaia 22 y en Álava 1.

Las edades de las personas atendidas oscilan desde los 2 hasta los 74 años, y los síntomas más destacados han sido mareos, desmayos, fatiga y desorientación.

Por otro lado, desde el Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha recordado la importancia de seguir las recomendaciones recogidas en el Plan de Calor 2026. El objetivo del Plan es prevenir y reducir el impacto del exceso de temperatura en la salud de la población durante los meses más calurosos del año, con especial atención a los colectivos más vulnerables.

El Plan presta especial atención a la población de riesgo: menores de 4 años, personas mayores, embarazadas, personas con enfermedades crónicas y personas que realizan actividad física en exteriores.

El aviso amarillo por altas temperaturas estará activo al menos hasta el martes
Eguraldia Olas de calor Comunidad Autonóma Vasca Salud Sociedad

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