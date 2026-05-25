Osakidetza ha informado este lunes que un total de 30 personas han sido atendidas durante el fin de semana en Euskadi por las altas temperaturas. Además, tres de ellas han sido trasladadas en ambulancias a hospitales y centros de salud. El resto han sido atendidos in situ en el mismo lugar de la incidencia y por teléfono.

En Gipuzkoa se han registrado 7 casos, en Bizkaia 22 y en Álava 1.

Las edades de las personas atendidas oscilan desde los 2 hasta los 74 años, y los síntomas más destacados han sido mareos, desmayos, fatiga y desorientación.

Por otro lado, desde el Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha recordado la importancia de seguir las recomendaciones recogidas en el Plan de Calor 2026. El objetivo del Plan es prevenir y reducir el impacto del exceso de temperatura en la salud de la población durante los meses más calurosos del año, con especial atención a los colectivos más vulnerables.

El Plan presta especial atención a la población de riesgo: menores de 4 años, personas mayores, embarazadas, personas con enfermedades crónicas y personas que realizan actividad física en exteriores.