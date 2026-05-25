Sin vacunas aprobadas y con más de 900 casos sospechosos y un centenar de contagios confirmados, el brote de ébola detectado en el este de la República Democrática del Congo ha desatado una carrera contrarreloj para contener la expansión de la variante Bundibugyo del virus.

La preocupación internacional ha aumentado por el incremento de fallecimientos y por la falta de herramientas médicas específicas frente a esta cepa, distinta de la variante Zaire, para la que sí existen vacunas autorizadas.

Aunque esta variante presenta una letalidad inferior a la de otras formas del ébola, la Organización Mundial de la Salud advierte de que su impacto sigue siendo muy grave en contextos con sistemas sanitarios frágiles. A ello se suma la dificultad para rastrear contactos y aislar casos en regiones con escasos recursos y alta movilidad de población.

En este contexto, no existe actualmente ninguna vacuna aprobada contra esta variante, lo que ha impulsado a la comunidad científica internacional a acelerar el desarrollo de posibles soluciones preventivas y terapéuticas.

Las vacunas experimentales que están en desarrollo

Ante el avance del brote, diferentes laboratorios y organismos internacionales trabajan para acelerar posibles soluciones médicas.

Uno de los proyectos más avanzados es la vacuna experimental rVSVΔG/BDBV-GP, desarrollada con la misma tecnología utilizada en Ervebo, la vacuna aprobada por Merck & Co. frente al ébola Zaire. Estudios preliminares en primates han mostrado resultados prometedores, aunque todavía no ha sido probada en humanos.

Otro de los candidatos es ChAdOx1 BDBV, basada en la tecnología empleada en la vacuna contra la COVID-19 desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford. El Serum Institute of India ya ha comenzado su producción de emergencia mientras se completan los estudios preclínicos.

La Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, organización que impulsó varias vacunas durante la pandemia, también participa en las conversaciones para acelerar el desarrollo y despliegue de dosis.

Tratamientos y antivirales en estudio

Además de las vacunas, varias compañías investigan terapias experimentales capaces de frenar la enfermedad.

La biotecnológica Mapp Biopharmaceutical trabaja en MBP134, un tratamiento con anticuerpos monoclonales que ha mostrado actividad frente a diferentes variantes del ébola.

Por su parte, Regeneron Pharmaceuticals analiza si su terapia Inmazeb —ya aprobada para el ébola Zaire— podría resultar eficaz también frente a la cepa Bundibugyo. La compañía incluso ha donado dosis a la OMS para una posible utilización de emergencia.

También se estudia el antiviral experimental obeldesivir, desarrollado por Gilead Sciences, como posible tratamiento preventivo para personas expuestas al virus.

En resumen, todavía no existen soluciones aprobadas específicas contra esta variante del ébola, pero laboratorios, organizaciones internacionales y autoridades sanitarias han intensificado la búsqueda de vacunas y tratamientos capaces de contener uno de los brotes más preocupantes registrados en África central en los últimos años.