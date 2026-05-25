Zer dakigu ebolaren Bundibugyo aldaeraren aurka garatzen ari diren txertoez?

Osasun agintariak erlojuaren kontra ari dira lanean ebolaren Bundibugyo aldaeraren agerraldia geldiarazteko txertoak eta tratamenduak aurkitzeko. ‘Zaire’ izeneko aldaera izan da orain arte gehien agertu dena, eta aldaera berri horri aurre egiteko ez dago ez txertorik, ezta onartutako tratamendurik ere.

Norbera babesteko ekipamenduak (NBE) dituzten osasun-langileak. Argazkia: EFE
900 kasu susmagarrirekin eta baieztatutako ehun kutsatze baino gehiagorekin, Kongoko Errepublika Demokratikoko ekialdean atzemandako ebola agerraldiak erlojupeko lasterketa hasi du birusaren Bundibugyo aldaeraren hedapena geldituzeko.

Zaire izeneko aldaera izan da orain arte gehien agertu dena, eta badira aldaera horri aurre egiteko txerto eta tratamenduak. Ez dago, ordea, ebolaren aldaera berri honi aurre egiteko ez tratamendu edo txertorik. Osasunaren Mundu Erakundeak dio Bundibugyo aldaerak, gainerakoen aldean, hilkortasun tasa txikiagoa duela, baina kezka handia izaten jarraitzen du; izan ere, osasun-sistema ahula duten zonaldean izan da agerraldia, baliabide urriko eremuan eta biztanleen mugikortasuna handia dagoen eskualdeetan.

Horrek guztiak bultzatuta, nazioarteko komunitate zientifikoa irtenbide bila ari da buru-belarri, txerto eta terapia berrien bila.

Garatzen ari diren txerto esperimentalak

Laborategiak eta nazioarteko erakundeak lanean ari dira lehenbailehen irtenbideak bilatu nahaian.

Aurreratuen dagoen proiektuetako bat rVSVاG/BDBV-GP txerto esperimentala da, Ervebo delako teknologiarekin garatutakoa, hau da, Merck & Cok konpainia farmazeutikoak Zaire aldaeraren aurka onartutako txertoaren teknologia berarekin egindakoa. Animaliekin egindako ikerketek emaitza itxaropentsuak erakutsi dituzte, baina oraindik ez da gizakietan frogatu.

Beste hautagaietako bat ChAdOx1 BDBV da, AstraZenecak eta Oxfordeko Unibertsitateak COVID-19aren aurka garatutako txertoan erabilitako teknologian oinarritua. Serum Institute of India dagoeneko hasi da txerto horiek ekoizten, larrialdietan erabiltzeko.

Coalition for Epidemmic Preparedness Innovations erakundeak hainbat txerto bultzatu zituen pandemian, eta ebolaren aldaera honen aurka ere lanean ari da.

Aztertzen ari diren tratamenduak eta antibiralak

Txertoez gain, hainbat enpresa eta konpainia gaixotasuna geldiarazteko gai diren terapia esperimentalak ikertzen ari dira.

Mapp Biopharmaceutical bioteknologikoa MBP134 tratamendua ari da lantzen Tratamendu horrek antigorputz monoklonalak ditu, eta ebolaren hainbat aldaeraren aurka emaitza onak izan ditu.

Bestalde, Regeneron Pharmaceuticals aztertzen ari da ea bere Inmazeb terapia — Zaire ebolarentzat jada onartua — eraginkorra izan daitekeen Bundibugyo aldaeraren aurrean ere. Konpainiak dosiak ere eman dizkio OMEri, larrialdietan erabiltzeko.

Gilead Sciencesek garatutako Obeldesibir antibiral esperimentalaren eraginkortasuna ere ari dira aztertzen, birusa duten pertsonentzako prebentzio tratamendu posible gisa.

Laburbilduz, oraindik ez dago ebolaren aldaera horren aurkako irtenbide zehatzik onartuta, baina laborategiek, nazioarteko erakundeek eta osasun agintariek bizkortu egin dute txertoen eta tratamenduen bilaketa, azken urteetan Afrika erdialdean erregistratutako agerraldi kezkagarrienetako bati aurre egin asmoz.

