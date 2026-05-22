Kongoko Errepublika Demokratikoaren barruan ebola-agerraldiak eragindako arriskua "oso altua" dela ohartarazi du orain OMEk
Osasunaren Mundu Erakundeak (OME) Kongoko Errepublika Demokratikoaren barruan ebolaren agerraldiak eragindako arriskua "handia" izatetik "oso handia" izatera igo da, 750 kasu susmagarri eta 177 heriotzarekin, Tedros Adhanom Ghebreyesus zuzendari nagusiak ostiral honetan prentsaurrekoan iragarri duenez.
Arriskua "handia" da Saharaz hegoaldeko Afrikan, eta "baxua" mundu mailan, Tedrosek adierazi duenez. Azaldu du 82 kasu eta zazpi heriotza baieztatu dituztela laborategian ebolaren birusak eragindakotzat.
Zuzendari nagusiak gaineratu duenez, herrialde hartan zegoen bigarren estatubatuar bat ebakuatu dute, kasu honetan Txekiar Errepublikara, "arrisku handiko kontaktu" bat izan delako, birusak positibo eman duen beste bat Alemaniara eraman ostean.
Tedrosek adierazi duenez, NBEko Gai Humanitarioak Koordinatzeko Bulegoak 60 milioi dolar esleitu ditu osasun krisi honi erantzuteko, eta OMEk larrialdi funtsetik askatutako 3,9 milioiei gehituko zaizkie.
Zuzendari nagusiak azpimarratu du arriskutsua dela birusaren aldaera ezezagun samar batek eragindako epidemia bat, Bundibugyo izenekoa, eta ez dagoela ez tratamendurik ez txertorik. Orain arte, bi agerraldi baino ez dira izan, bat Ugandan, 2000an, eta bestea Kongoko Errepublika Demokratikoan, 2012an (azken horrek dozena bat kasu baino ez zituen eragin).
NBEk gogora ekarri du aurreko agerraldietan emakumeak neurriz kanpo kaltetu zirela: 2018-2019an jakinarazitako kasuen bi heren inguru izan ziren emakumeak, eta 2014an, Liberian, biktimen hiru laurden bildu ziren zenbait erkidegotan.
Zure interesekoa izan daiteke
Bertan behera geratu da Flotillako euskal aktibistei Loiun egin nahi zioten ongietorria, bi kide erietxean baitaude
Flotillaren ontzietan bidaiatu duten sei euskal herritarrak gaur ziren Euskal Herrira iristekoak. Horietako bi, ordea, Turkian daude ospitaleratuta, atxiloaldian jasandako indarkeriak eragindako lesioengatik, eta ez dira itzuli.
Azken 24 orduetan 31 ontzik Ormuz zeharkatu dutela adierazi du Iranek, Guardia Iraultzailearen "koordinazioarekin"
Ameriketako Estatu Batuek ziurtatu dute 94 ontzi birbideratu dituztela Irango portuetara ezarritako blokeoa betetzeko.
Dagoeneko deportatuta dauden Flotillako aktibistek haien kontrako indarkeria areagotu egin dela salatu dute
Gazara bidean zihoazela Israelek nazioarteko uretan atxilotu dituen 430 ekintzailetatik gehienak (guztiak atzerritarrak, Israelgo emakume bat izan ezik) Ramongo aireportutik atera dira, Israelgo hegoaldeko muturrean, Turkiak jarritako hiru hegazkinetan. Ekintzaileek Israelek haien kontra erabilitako indarkeria maila salatu dute.
Suak erabat suntsitu du Japoniako Reikado tenplu budista historikoa
Kukai monje budistari eskainitako tenplua 806. urtean eraiki zen Misen mendian, Miyajima uhartean, eta ordutik piztuta egon da bertan "betiereko sugarra" deitua, 1.200 urtez etengabe piztuta egon den sugar sakratua. Su horrekin piztu zen Hiroshimako Bakearen Parkeko sugarra 1964an, munduko bonba nuklear guztiak desagertu arte piztuta egongo dena. Ez da inor zauritu, baina ondare-galera ordezkaezina da.
AEBren eta Kubaren arteko tentsioa areagotu egin da Raul Castroren auzipetzearekin: Washingtonek hegazkin-ontzi bat jarri du Karibean
Auzipetzearekin batera esku-hartze militar baten mamua berpiztu da uhartean; izan ere, Nicolas Maduro ere auzipetu egin zuten Venezuelako operazio militarra abiatu aurretik.
Israelek Flotillako ekintzaile solidarioak umiliatu egin ditu
Itamar Ben Gvir Israelgo Segurtasun Nazionaleko ministro ultraeskuindarrak argitaratutako bideo batek protesten erauntsia eragin du, ministroak atxilotuei emandako tratua dela eta.
AEBk Raul Castro Kubako presidente ohia inputatu du, 1996an bi hegazkin eraisteagatik
Duela berrogei urte, Kubako ehiza-hegazkinek Floridako itsasartean Anaia erbesteratuen Erreskaterako erakundeko bi hegazkin txiki eraitsi zituzten, eta lau pilotu hil ziren.
Hilabeteak beharko dira ebolaren azken agerraldiaren aurkako txertoa lortzeko, baina arrisku globala "txikia" da, MOEren arabera
Hala ere, nazio eta eskualde mailan birusa zabaltzeko arriskua altua dela azpimarratu du Munduko Osasun Erakundeak.
Txinak aldarrikatu du Errusiarekiko harremanak "inoizko mailarik altuenean" daudela
Xi Jinping Txinako presidenteak ohore guztiekin hartu du Vladimir Putin Errusiako presidentea. Donald Trumpek Txinara egindako bisitaren ostean, bi potentziek harremanak estutu dituzte eta hogei bat akordio eta memorandun sinatu dituzte. Horrez gain, “oihanaren legea” berriz nagusitzeko arriskuaz ohartarazi dute