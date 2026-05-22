Kongoko Errepublika Demokratikoaren barruan ebola-agerraldiak eragindako arriskua "oso altua" dela ohartarazi du orain OMEk

Mundu mailan, arriskua "baxua" da, baina Bundibugyo izeneko birusaren aldaera ezezagun samar batek eragindako izurrite baten arriskuaz ohartarazten du, ez baitago ez tratamendurik ez txertorik.
NAIROBI (Kenya), 20/05/2026.- World Health Organization staff members, assisted by Tradewinds Aviation Services staff, load medical supplies onto a United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo plane at Jomo Kenyatta International Airport in Nairobi, Kenya, 20 May 2026. The plane is destined for Bunia in the Democratic Republic of the Congo to help combat the Ebola outbreak, carrying PPE, testing kits, and body bags. The WHO has declared that the Ebola disease caused by the Bundibugyo virus in the Democratic Republic of the Congo and Uganda constitutes a public health emergency of international concern (PHEIC). (Kenia) EFE/EPA/DANIEL IRUNGU
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Osasunaren Mundu Erakundeak (OME) Kongoko Errepublika Demokratikoaren barruan ebolaren agerraldiak eragindako arriskua "handia" izatetik "oso handia" izatera igo da, 750 kasu susmagarri eta 177 heriotzarekin, Tedros Adhanom Ghebreyesus zuzendari nagusiak ostiral honetan prentsaurrekoan iragarri duenez.

Arriskua "handia" da Saharaz hegoaldeko Afrikan, eta "baxua" mundu mailan, Tedrosek adierazi duenez. Azaldu du 82 kasu eta zazpi heriotza baieztatu dituztela laborategian ebolaren birusak eragindakotzat.

Zuzendari nagusiak gaineratu duenez, herrialde hartan zegoen bigarren estatubatuar bat ebakuatu dute, kasu honetan Txekiar Errepublikara, "arrisku handiko kontaktu" bat izan delako, birusak positibo eman duen beste bat Alemaniara eraman ostean.

Tedrosek adierazi duenez, NBEko Gai Humanitarioak Koordinatzeko Bulegoak 60 milioi dolar esleitu ditu osasun krisi honi erantzuteko, eta OMEk larrialdi funtsetik askatutako 3,9 milioiei gehituko zaizkie.

Zuzendari nagusiak azpimarratu du arriskutsua dela birusaren aldaera ezezagun samar batek eragindako epidemia bat, Bundibugyo izenekoa, eta ez dagoela ez tratamendurik ez txertorik. Orain arte, bi agerraldi baino ez dira izan, bat Ugandan, 2000an, eta bestea Kongoko Errepublika Demokratikoan, 2012an (azken horrek dozena bat kasu baino ez zituen eragin).

NBEk gogora ekarri du aurreko agerraldietan emakumeak neurriz kanpo kaltetu zirela: 2018-2019an jakinarazitako kasuen bi heren inguru izan ziren emakumeak, eta 2014an, Liberian, biktimen hiru laurden bildu ziren zenbait erkidegotan.

