Global Sumud Flotillako ekintzaile guztiak deportatu dituzte, Israelek baieztatu duenez
Gazara bidean zihoazela Israelek nazioarteko uretan atxilotu dituen 430 ekintzailetatik gehienak (guztiak atzerritarrak, Israelgo emakume bat izan ezik) Ramongo aireportutik atera dira, Israelgo hegoaldeko muturrean, Turkiak jarritako hiru hegazkinetan.
Israelek atxilotutako Global Sumud Flotillako ekintzaileak aske dira eta Israeletik kanpo dagoeneko, deportatu baitituzte denak.
Israelgo Atzerri ministerioak ostegun honetan adierazi du aktibista atzerritar denak deportatu dituela. Bakarra gelditu da Israelen, bertako aktibista bat; epailearen aurrera eramango dute hori.
Xn jarritako mezu labur batean, ministerioak idatzi duenez, "ez du onartuko Gazaren gaineko itsas-blokeo legalaren inongo bortxaketarik".
Israelen 15:00ak zirenean (12:00 GMT), Israelgo Ramon aireportutik atera da atera da Turkiak jarritako hiru hegazkinetako lehena.
Gazako Zerrendara bidean nazioarteko uretan zihoazela Israelek atxilotutako 430 ekintzaileetatik gehienak Israelgo hegoaldeko muturrean dagoen aireportu horretatik deportatu. Handik gertu dagoen Ketzioteko espetxean egon dira aktibistak atxilotuta.
Aktibistetako bi, Hego Koreakoak, zuzenean deportatu zituzten espetxera eraman gabe, beste israeldar bat Axkalonera eraman dute (Israelgo hegoaldea) epailearen aurrean deklaratzera, eta talde juridikoak azaldu duenez, batzuk lurretik aterako dira, inguruko herrialdeetakoak direlako (Jordania eta Egiptokoak, besteak beste).
Ekintzaileen artean 40 bat herrialdetako herritarrak daude: 44, espainiar pasaportedunak, eta 74, turkiarrak. Turkiako NTV irratiaren arabera, Turkish Airlines konpainiak Istanbulera eramango ditu hiru hegazkinetan.
Europako hainbat herrialdek enbaxadore israeldarrak deitu dituzte Tel Avivek Global Sumud Flotillako ekintzaileei emandako tratu iraingarriaren aurka protesta egiteko. Itamar Ben Gvir Segurtasun Nazionaleko ministroak berak erakutsi zuen tratu hori bideo batean.
Ministro horrek Axdodgo portua bisitatu zuen; bertan zeuden 430 ekintzaile inguru, eskuburdinak jarrita, pilatuta eta belauniko, lurrera begira. Ben Gvirrek zabaldutako bideo batean, irribarretsu agertzen da, Israelgo bandera astintzen, ekintzaileei ongietorria egiten, isekaz.
Israel-Palestina
Israelek Flotillako ekintzaile solidarioak umiliatu egin ditu
Itamar Ben Gvir Israelgo Segurtasun Nazionaleko ministro ultraeskuindarrak argitaratutako bideo batek protesten erauntsia eragin du, ministroak atxilotuei emandako tratua dela eta.
Zure interesekoa izan daiteke
Suak erabat suntsitu du Japoniako Reikado tenplu budista historikoa
Kukai monje budistari eskainitako tenplua 806. urtean eraiki zen Misen mendian, Miyajima uhartean, eta ordutik piztuta egon da bertan "betiereko sugarra" deitua, 1.200 urtez etengabe piztuta egon den sugar sakratua. Su horrekin piztu zen Hiroshimako Bakearen Parkeko sugarra 1964an, munduko bonba nuklear guztiak desagertu arte piztuta egongo dena. Ez da inor zauritu, baina ondare-galera ordezkaezina da.
AEBren eta Kubaren arteko tentsioa areagotu egin da Raul Castroren auzipetzearekin: Washingtonek hegazkin-ontzi bat jarri du Karibean
Auzipetzearekin batera esku-hartze militar baten mamua berpiztu da uhartean; izan ere, Nicolas Maduro ere auzipetu egin zuten Venezuelako operazio militarra abiatu aurretik.
Israelek Flotillako ekintzaile solidarioak umiliatu egin ditu
Itamar Ben Gvir Israelgo Segurtasun Nazionaleko ministro ultraeskuindarrak argitaratutako bideo batek protesten erauntsia eragin du, ministroak atxilotuei emandako tratua dela eta.
AEBk Raul Castro Kubako presidente ohia inputatu du, 1996an bi hegazkin eraisteagatik
Duela berrogei urte, Kubako ehiza-hegazkinek Floridako itsasartean Anaia erbesteratuen Erreskaterako erakundeko bi hegazkin txiki eraitsi zituzten, eta lau pilotu hil ziren.
Hilabeteak beharko dira ebolaren azken agerraldiaren aurkako txertoa lortzeko, baina arrisku globala "txikia" da, MOEren arabera
Hala ere, nazio eta eskualde mailan birusa zabaltzeko arriskua altua dela azpimarratu du Munduko Osasun Erakundeak.
Txinak aldarrikatu du Errusiarekiko harremanak "inoizko mailarik altuenean" daudela
Xi Jinping Txinako presidenteak ohore guztiekin hartu du Vladimir Putin Errusiako presidentea. Donald Trumpek Txinara egindako bisitaren ostean, bi potentziek harremanak estutu dituzte eta hogei bat akordio eta memorandun sinatu dituzte. Horrez gain, “oihanaren legea” berriz nagusitzeko arriskuaz ohartarazi dute
Trumpen gerra botereak mugatzeko eta Irandik tropak erretiratzeko ebazpen bat onartu du AEBko Senatuak
Zazpi saiakeraren ostean, AEBko Senatuak ebazpena onartu du: lau errepublikanok lerroak hautsi eta botoa aldatu dute, eta hiruk bozkatzeari uko egin diote. Hala ere, eta Ordezkarien Ganberako bozketan aurrera egingo balu ere, Trumpek betoa jartzea aurreikusten da.
Flotillaren abokatuek salatu dute aktibistak atxilotu zituztenetik inkomunikatuta dauzkatela
"Atzo hasi ziren itsasontziak geldiarazten, eta orain arte, ia 30 ordu geroago, oraindik ezin izan dugu baieztatu aktibistak Israelera iritsi direnik", adierazi dute.
Putin Txinan da, Xi Jinpingekin harremanak sendotzeko
Donald Trumpen bisitatik egun gutxi igaro direnean, Errusiako presidenteak hartu du lur Pekinen. Bi eguneko bidaia egingo du eta, tartean, Xi Jinping Txinako agintari nagusiarekin bilduko da. Ekialde Hurbila eta Ukraina izango dira bidaia honetan zehar jorratuko dituzten gaietako bi, baina 40 bat akordio sinatzea ere espero dute; horietako batzuk, energiaren arloan.