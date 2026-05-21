Global Sumud Flotillako ekintzaile guztiak deportatu dituzte, Israelek baieztatu duenez

Gazara bidean zihoazela Israelek nazioarteko uretan atxilotu dituen 430 ekintzailetatik gehienak (guztiak atzerritarrak, Israelgo emakume bat izan ezik) Ramongo aireportutik atera dira, Israelgo hegoaldeko muturrean, Turkiak jarritako hiru hegazkinetan.

Miembros de la flotilla a Gaza detenidos y esposados en Israel

Itamar Ben Gvirek flotillako kideak umiliatu eta grabatu ditu, Israelen.

Israelek atxilotutako Global Sumud Flotillako ekintzaileak aske dira eta Israeletik kanpo dagoeneko, deportatu baitituzte denak. 

Israelgo Atzerri ministerioak ostegun honetan adierazi du aktibista atzerritar denak deportatu dituela. Bakarra gelditu da Israelen, bertako aktibista bat; epailearen aurrera eramango dute hori. 

Xn jarritako mezu labur batean, ministerioak idatzi duenez, "ez du onartuko Gazaren gaineko itsas-blokeo legalaren inongo bortxaketarik". 

Israelen 15:00ak zirenean (12:00 GMT), Israelgo Ramon aireportutik atera da atera da Turkiak jarritako hiru hegazkinetako lehena. 

Gazako Zerrendara bidean nazioarteko uretan zihoazela Israelek atxilotutako 430 ekintzaileetatik gehienak Israelgo hegoaldeko muturrean dagoen aireportu horretatik deportatu. Handik gertu dagoen Ketzioteko espetxean egon dira aktibistak atxilotuta.

Aktibistetako bi, Hego Koreakoak, zuzenean deportatu zituzten espetxera eraman gabe, beste israeldar bat Axkalonera eraman dute (Israelgo hegoaldea) epailearen aurrean deklaratzera, eta talde juridikoak azaldu duenez, batzuk lurretik aterako dira, inguruko herrialdeetakoak direlako (Jordania eta Egiptokoak, besteak beste).

Ekintzaileen artean 40 bat herrialdetako herritarrak daude: 44, espainiar pasaportedunak, eta 74, turkiarrak. Turkiako NTV irratiaren arabera, Turkish Airlines konpainiak Istanbulera eramango ditu hiru hegazkinetan.

Europako hainbat herrialdek enbaxadore israeldarrak deitu dituzte Tel Avivek Global Sumud Flotillako ekintzaileei emandako tratu iraingarriaren aurka protesta egiteko. Itamar Ben Gvir Segurtasun Nazionaleko ministroak berak erakutsi zuen tratu hori bideo batean.

Ministro horrek Axdodgo portua bisitatu zuen; bertan zeuden 430 ekintzaile inguru, eskuburdinak jarrita, pilatuta eta belauniko, lurrera begira. Ben Gvirrek zabaldutako bideo batean, irribarretsu agertzen da, Israelgo bandera astintzen, ekintzaileei ongietorria egiten, isekaz.

Itamar Ben Gvir Israelgo Segurtasun Nazionaleko ministro ultraeskuindarrak argitaratutako bideo batek protesten erauntsia eragin du, ministroak atxilotuei emandako tratua dela eta.

