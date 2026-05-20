Israelek iseka egin die Flotillako ekintzaile solidarioei

Itamar Ben Gvir Israelgo Segurtasun Nazionaleko ministro ultraeskuindarrak argitaratutako bideo batek protesten erauntsia eragin du, ministroak atxilotuei emandako tratua dela eta.

EITB

Itamar Ben Gvir Segurtasun Nazionaleko ministro ultraeskuindarrak bideo bat zabaldu du asteazken honetan. Bertan, Israelgo bandera astintzen eta nazioarteko ekintzaileen artean paseatzen ikus daiteke, Ashdodeko portuan. Ekintzaileak eskuburdinekin eta belauniko ageri dira; izan ere, itsasontziak nazioarteko uretan atzemana izan ostean eraman dituzte bertara, ontzidi berri horrek Gazako Zerrendara iristeko asmoa zuenean. Euskal Herriko hainbat herritar ere badaude atxilotuen artean.

"Horrela hartzen ditugu terrorismoari laguntzen diotenak. Ongi etorri Israelera", adierazi du Ben Gvirrek sare sozialetan bideoarekin batera argitaratutako mezuan. Grabazioaren hasieran ikusten denez, hainbat agentek burutik heldu eta belauniko jartzera behartzen dute ekintzaile bat, eskuburdinak jantzita dituela, ministroa iristean "Palestina askea" oihukatu duelako. Era berean, hainbat ekintzaile lurraren kontra burua makurtuta dutela agertzen dira, hainbat soldadu armatuz inguratuta.

Bideoak gaitzespen uholdea eragin du mundu osoan, eta hainbat agintarik herrialde horrek atxilotuei emandako tratu bidegabea salatu dute. Europar Batasunak gogorarazi du ekintzailetza baketsua oinarrizko eskubidea dela eta atxilotutakoak "ez direla zigortutako gaizkileak".

Jose Manuel Albares Espainiako Kanpo Arazoetarako ministroak "izugarri eta duingabe" gisa kalifikatu du bideoa. Pedro Sanchez Gobernuko presidenteak, berriz, Ben Gvirren aurkako zigorrak proposatuko dizkiola jakinarazi dio Europar Batasunari, "nazioarteko flotillako kideak umiliatzen" dituzten irudi "onartezinak" direla eta.

Bestalde, Saif Abukeshek Sumud Flotilla Globaleko kideak, Israelek hamar egunez atxilo edukita deportatu duen ekintzaileak, ziurtatu du bideoak "Israelgo izaera kriminala" islatzen duela.

Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak bere ministroaren jarrera gaitzetsi du, eta "Israelgo balio eta arauekin bat ez datorrela" adierazi du, nahiz eta Abukeshekek adierazpen hori zalantzan jarri duen: "Ben Gvir ez da edonor, Gobernua ordezkatzen du, nahiz eta hainbat pertsonaren adierazpenak ikusten ari garen Ben Gvir bere kabuz egindako ekintza bat dela esanez. Israelgo armada ez da itsasora joaten ontziak atzematera inolako agindurik gabe”.

Europako herrialde ugarik Israelgo enbaxadoreei dei egin diete asteazken honetan, ekintzaileei emandako tratu iraungarria dela eta protesta egiteko.

