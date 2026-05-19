Flotillako abokatuek salatu dute aktibistak atxilotu zituztenetik inkomunikatuta dauzkatela

"Atzo hasi ziren itsasontziak geldiarazten, eta orain arte, ia 30 ordu geroago, oraindik ezin izan dugu baieztatu aktibistak Israelera iritsi direnik", adierazi dute.

ALTA MAR 19/05/2026.- Las Fuerzas Armadas de Israel han empezado a interceptar este martes al grupo de diez barcos de la flotilla humanitaria que continuaba rumbo a Gaza, después de que el lunes bloquearan más de una treintena de embarcaciones y detuvieran a decenas de participantes. El rastreador náutico habilitado por la Sumud Global Flotilla, que organiza esta misión humanitaria, mostraba a las 11:30 GMT (13.30 horas) que una de las diez embarcaciones operativas que se dirigían a la Franja ya ha sido interceptada. Este primer barco, que encabezaba la expedición, se encontraba a 82,1 millas náuticas de Gaza (unos 152 kilómetros).
Israelgo indarrak ontzi bat atzematen. Argazkia: Global Sumud Flotilla
Agentziak | EITB

Adalah zentro juridiko arabiarrak (Israelera iristean Flotilla Global Sumud taldeko aktibistei aholkularitza emateaz arduratzen den erakundeak) salatu du ezin izan duela aktibistekin harremanetan jarri; tartean, Euskal Herriko sei ekintzaile daude. Atxilotu zituztenetik 30 ordu baino gehiago igaro dira, Lubna Tuma abokatuak EFE agentziari adierazi dionez.

"Atzo hasi ziren itsasontziak geldiarazten, eta orain arte, ia 30 ordu geroago, oraindik ezin izan dugu baieztatu aktibistak Israelera iritsi direnik", azaldu du abokatuak Ashdodgo portuan. Tuma bertara gerturatu da aktibisten zain, eta atxilotu zituztenetik haien berririk ez dutela berretsi du.

Adalah zentroak gutun bat bidali die Israelgo agintariei aktibisten defendatzaile gisa duten egoeraren berri emateko, eta haiekin lanean hasteko prozesua noiz hasiko den argitzeko eskatuz: "Orain arte ez dugu Israelgo agintarien erantzunik jaso".

Astelehen eta astearte honen artean, Israelgo Armadak 50 bat ontzitan zihoazen 400 aktibista baino gehiago atxilotu ditu. Ekimenaren helburua zen Israelek 2007tik Gazari ezarritako itsas blokeoa haustea eta hango biztanleriari laguntza humanitarioa ematea.

Astelehenean, Israelgo soldaduek 30 bat ontzi bidean geldiarazi zituzten nazioarteko uretan, Zipretik gertu, Flotillaren arabera. Astearte honetan, Gazara hurbiltzen ari ziren gainerako hamar ontziak atzeman dituzte, Palestinako lurralde horretatik 150 kilometrora.

Arratsaldeko azken ordurako, ekintzaileak atxikita dituen Israelgo ontzi militarra oraindik ez da Ashdodgo portura iritsi. Bertatik, kartzelatara eraman ditzakete edo aireportu batera, handik herrialdetik kanporatzeko.

"Nazioarteko uretan itsasontzi militar bat dago, ontzi guztietako aktibista guztiak biltzen ari dena", azaldu du Tumak, Israelgo Kanpo Arazoetarako Ministerioak argitaratutako informazio bakarrari erreferentzia eginez.

"Prentsa-ohar baten bidez ere nabarmendu dute ontzi militarrean espetxe bat egongo dela. Hau Israel erabiltzen ari den tresna berria dela esan genezake", deitoratu du abokatuak.

