Abogados de la Flotilla denuncian incomunicación con los activistas desde que fueron detenidos
Adalah, el centro legal árabe en Israel encargado de asesorar a los activistas de la Flotilla Global Sumud a su llegada al país, ha asegurado que no ha podido comunicarse con los activistas, entre ellas seis procedentes de Euskal Herria, en más de 30 horas, desde su detención en aguas internacionales, ha dicho a EFE una de sus abogadas, Lubna Tuma.
"Las intercepciones comenzaron ayer, y hasta ahora, hablamos de unas 30 horas después, seguimos sin poder confirmar que los activistas hayan llegado a Israel", ha asegurado la letrada en la localidad portuaria de Ashdod, hasta la que se ha desplazado en espera de la llegada de los activistas, reiterando que perdieron el contacto con ellos una vez fueron detenidos.
Adalah envió una carta a las autoridades israelíes para informar de su situación como defensores de los activistas y exigiendo conocer en qué momento comenzará el proceso para trabajar con ellos: "Hasta el momento, no hemos oído nada de las autoridades israelíes".
Entre este lunes y martes, la Armada israelí ha detenido a los más de 400 activistas que viajaban en medio centenar de barcos de la flotilla con el objetivo de romper el bloqueo marítimo que Israel impone en Gaza desde 2007 y entregar ayuda humanitaria a la población, sometida a una intensa ofensiva desde 2023.
El lunes, los soldados israelíes interceptaron una treintena de navíos en aguas internacionales cerca de Chipre, según la Flotilla. Este martes, las diez naves restantes que se aproximaban a Gaza fueron detenidas a unos 150 kilómetros de este territorio palestino.
A última hora de la tarde, el navío militar en el que Israel está trasladando al grupo de activistas aún no había llegado al puerto de Ashdod, desde el que podrán ser trasladados a prisiones o directamente llevados al aeropuerto para su expatriación.
"Hay un barco militar en aguas internacionales que está reuniendo a todos los activistas de todos los barcos", ha explicado Tuma, en relación con la única información conocida: la publicada por el Ministerio de Exteriores de Israel.
"También destacaron en su comunicado de prensa que habrá una prisión en el navío militar. Esto es una nueva herramienta, podríamos decir, que Israel está utilizando", ha concluido.
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