Llega a Róterdam el crucero ‘Hondius’ para tareas de limpieza y desinfección sanitaria

Los ataques israelíes no han cesado en las últimas horas en el sur de Líbano, donde se han registrado varios muertos y decenas de heridos. Ambas partes han pactado una nueva ronda de negociaciones de paz para los días 2 y 3 de junio. Las negociaciones buscan afianzar la tregua y sentar las bases de un tratado de paz.