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Llega a Róterdam el crucero ‘Hondius’ para tareas de limpieza y desinfección sanitaria

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Hondius gurutzontzia iritsi da Rotterdamera, garbiketa eta desinfekzio sanitarioko lanetarako
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EITB

Última actualización

Las 27 personas que viajaban en el barco serán sometidas a pruebas médicas y cuarentena obligatoria.

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