Llega a Róterdam el crucero ‘Hondius’ para tareas de limpieza y desinfección sanitaria
Las 27 personas que viajaban en el barco serán sometidas a pruebas médicas y cuarentena obligatoria.
Te puede interesar
El Gobierno de la República Democrática del Congo informa de "91 muertes probables" por el brote de ébola
El Ministerio de Salud de la República Democrática del Congo (RDC) ha informado además de unos 350 casos sospechosos.
Israel intercepta varias embarcaciones de una nueva flotilla a Gaza
Se trata de las últimas embarcaciones que salieron de Turquía el pasado jueves, y se sospecha de que hasta 10 de las 57 ya han sido detenidas por la Marina israelí.
China gastará al menos 17 000 millones de dólares al año en productos agrícolas de EE. UU.
En un comunicado, la Casa Blanca ha dado a conocer los distintos acuerdos que han alcanzado ambos dirigentes y que "mejorarán la estabilidad y la confianza de las empresas y los consumidores de todo el mundo".
El Gobierno cubano difunde una guía para protegerse ante una "agresión militar"
El documento 'Proteger, resistir, sobrevivir y vencer' recoge una serie de recomendaciones que van desde la preparación de una mochila con agua potable, alimentos, radio, linterna, botiquín y artículos de higiene, hasta la atención que se debe prestar.
La OMS declara una "emergencia de salud pública internacional" por el nuevo brote de ébola en el Congo y Uganda
Se han confirmado ocho casos, hay 246 casos sospechosos y 80 posibles muertes en el Congo, y también casos confirmados en la vecina Uganda.
Un canadiense que viajó en el 'Hondius' da positivo por hantavirus
Con este nuevo caso ya son 12 los positivos entre el pasaje del crucero donde se produjo el brote de hantavirus. El español de 70 años ingresado con hantavirus en Madrid sigue estable y mejorando. Se desconoce el estado de la mujer francesa de 65 años que se encontraba muy grave.
Siete heridos, cuatro de ellos graves, en un atropello múltiple en Módena
Al salir del coche ha intentado apuñalar a una persona que le intentaba detener y que finalmente ha logrado hacerlo mientras llegaba la policía. Otros testigos excluyen que se trata de un accidente y apuntan a un gesto voluntario ya que el vehículo iba a más de 100 kilómetros por hora.
La crisis energética provocada por el bloqueo lleva al límite a Cuba
La ONU ha advertido del riesgo de propagación de enfermedades, y que más de 100.000 pacientes han apalazado sus operaciones por la escasez de energía y medicamentos.
Israel y Líbano acuerdan extender el alto el fuego 45 días
Los ataques israelíes no han cesado en las últimas horas en el sur de Líbano, donde se han registrado varios muertos y decenas de heridos. Ambas partes han pactado una nueva ronda de negociaciones de paz para los días 2 y 3 de junio. Las negociaciones buscan afianzar la tregua y sentar las bases de un tratado de paz.