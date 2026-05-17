CRISIS EN CUBA
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El Gobierno cubano difunde una guía para protegerse ante una "agresión militar"

El documento 'Proteger, resistir, sobrevivir y vencer' recoge una serie de recomendaciones que van desde la preparación de una mochila con agua potable, alimentos, radio, linterna, botiquín y artículos de higiene, hasta la atención que se debe prestar.
AME2154. LA HABANA (CUBA), 15/05/2026.- Un mototaxi transita por una calle durante un apagón este jueves, en La Habana (Cuba). La estatal Unión Eléctrica (UNE) de Cuba prevé de nuevo este viernes prolongados apagones en toda la isla y estima que el mayor corte del suministro, en el momento de mayor demanda, dejará sin servicio eléctrico a la vez al 51 % del país. EFE/ Ernesto Mastrascusa
La Habana (Cuba), durante un apagón este jueves. Foto de archivo: EFE
Euskaraz irakurri: Kubako Gobernuak gida bat zabaldu du "eraso militar" baten aurrean babesteko
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Agencias | EITB

Última actualización

El Gobierno cubano ha publicado este fin de semana una guía dirigida a todas las familias cubanas para "proteger a la población ante una agresión militar" con información práctica ante una posible intervención militar estadounidense.

El documento 'Proteger, resistir, sobrevivir y vencer' recoge una serie de recomendaciones que van desde la preparación de una mochila familiar con agua potable, alimentos listos para consumir, radio con energía alternativa, linterna, botiquín y artículos de higiene, hasta la atención que se debe prestar a señales de alarma aérea.

Emplaza además a tener conocimientos de primeros auxilios y recuerda la importancia de informarse "a través de los consejos de defensa" locales.

El documento también detalla el contenido de un botiquín de primeros auxilios, que debe incluir agua potable, analgésicos, antihistamínicos, guantes desechables, antisépticos, gasas, vendas, esparadrapo, tijeras, pinzas, termómetro, pomadas para quemaduras, mascarillas y pañuelos para vendajes. Asimismo recoge cómo actuar en caso de fracturas, hemorragias y heridas abiertas.

La difusión más bien discreta del documento se produce en un momento de tensión sin precedentes con Estados Unidos, agravada por el bloqueo económico, comercial y energético impuesto en enero por el presidente estadounidense, Donald Trump. El país, de unos 9,6 millones de habitantes, supone una "amenaza excepcional" para la seguridad de su país por sus estrechas relaciones con Rusia, China e Irán, según Washington.

Cuba reivindica su derecho a la defensa propia

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, ha advertido de que su país ejercerá el derecho a la defensa propia "hasta las últimas consecuencias" si es atacado y ha advertido de que ello provocaría "un baño de sangre".

"Cuba es un país de paz, pero si es atacado militarmente, ejercerá su derecho a la defensa propia hasta las últimas consecuencias, con el apoyo masivo del pueblo", ha afirmado Rodríguez en una entrevista con el medio Clash Report.

Rodríguez responde así a la información publicada este domingo por el portal estadounidense Axios, que informa de que la compra por parte de Cuba de 300 drones militares ha activado todas las alarmas en Estados Unidos, que cree que La Habana podría utilizarlos para atacar la base de Guantánamo, buques militares estadounidenses o incluso Key West, en Florida, ubicado apenas a 144 kilómetros de la isla.

Cuba Latinoamérica Internacional

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