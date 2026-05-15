REUNIÓN EE UU - CHINA
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Trump afirma que coincide con Xi Jinping en la necesidad de poner fin a la guerra en Irán y reabrir Ormuz

El encuentro entre ambos líderes en la capital china ha estado centrado en la crisis en Irán y sus efectos en el comercio global, con especial atención al estrecho de Ormuz.
FOTODELDÍA EPA2188. BEIJING (CHINA), 14/05/2026.- El presidente chino, Xi Jinping, y el presidente estadounidense, Donald Trump, interactúan con unos niños durante una ceremonia de bienvenida celebrada este jueves, en el Gran Salón del Pueblo de Pekín (China). EFE/EPA/Maxim Shemetov / POOL
Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Trumpek esan du bat datorrela Xi Jinpingekin Irango gerrari amaiera emateko eta Ormuz berriz irekitzeko beharrarekin
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Agencias | EITB

Última actualización

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha asegurado que comparte con el presidente chino, Xi Jinping, una visión “muy similar” sobre el conflicto en Irán y sus consecuencias en la seguridad internacional, tras su reunión en la capital china.

El encuentro, celebrado en Zhongnanhai antes de un almuerzo oficial, ha estado centrado en la situación en Oriente Medio, el acceso al estrecho de Ormuz y la estabilidad del comercio energético global.

Trump ha afirmado que ambos coinciden en que Irán no debe disponer de armamento nuclear. También ha subrayado la necesidad de reabrir el estrecho de Ormuz para garantizar el tráfico de hidrocarburos. El presidente estadounidense ha sostenido que Xi mostró disposición a cooperar en la gestión del conflicto. Además, ha interpretado como referidas a la etapa de Joe Biden las alusiones del líder chino a Estados Unidos como potencia en declive.

Según el mandatario estadounidense, la conversación con Xi abordó directamente el conflicto en Irán y la situación del estrecho, que Teherán habría cerrado en el marco de la escalada bélica. Trump ha insistido en que la prioridad compartida es poner fin a la guerra y evitar una proliferación nuclear en la región.

Por su parte, fuentes diplomáticas chinas han señalado posteriormente que ambos dirigentes habrían alcanzado “nuevos consensos” sobre la relación bilateral y la necesidad de mantener abiertos los canales de diálogo sobre Irán. Pekín ha defendido además la reapertura de Ormuz “lo antes posible” para proteger el comercio internacional y la estabilidad energética.

El encuentro se enmarca en una visita de Estado de Trump a China que ha incluido reuniones de alto nivel, un banquete oficial y conversaciones sobre comercio, seguridad global y tensiones geopolíticas en distintas regiones.

Estados Unidos China Donald Trump Internacional

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BEIJING, May 13, 2026 -- U.S. President Donald Trump arrives in Beijing on May 13, 2026, for a state visit to China. At the invitation of Chinese President Xi Jinping, Trump is visiting China from May 13 to 15.,Image: 1098571953, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no , Credit line: Yue Yuewei / Xinhua News / Europa Press
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