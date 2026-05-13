TRAGEDIA
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Mueren al menos 100 personas en el derrumbe en una mina de oro en la República Centroafricana

El derrumbe ocurrió el pasado día 6 de mayo. En un primer momento, las autoridades confirmaron 11 fallecidos, pero tras varios días de búsqueda de víctimas y atención de heridos, el número ha ascendido considerablemente.
Un hombre trabaja en una mina de oro. Foto de archivo: EFE.
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Agencias | EITB

Última actualización

Al menos 100 personas han perdido la vida en la República Centroafricana, tras un deslizamiento de tierra ocurrido en una mina de oro de la ciudad de BÉ-Mbari, en el oeste del país, cerca de la frontera con Camerún. 

El derrumbe ocurrió el pasado día 6 de mayo. En un primer momento, las autoridades confirmaron 11 fallecidos, pero tras varios días de trabajos han tenido que revisar muy al alza esa cifra, bien porque algunos de los heridos han fallecido, bien porque han ido encontrando más cadáveres. 

Raphaël Gonigbéré, secretario del gobierno de la comuna a la que pertenece la ciudad donde ha ocurrido el accidente, ha declarado que "muchos mineros se encontraban en el fondo de la mina cuando ocurrió la tragedia". En sus palabras, en una semana el número de muertos "se ha elevado en otros 62". 

Asimismo, ha precisado que "hay 27 personas desaparecidas", cuyos familiares han comunicado que estaban en la explotación minera en el momento de la tragedia; "también las consideramos muertas", ha dicho.

El Gobierno de la República Centroafricana aún no ha emitido una declaración oficial sobre sobre lo ocurrido. 

El deslizamiento de tierra se ha producido en medio de un auge del oro en la región, que atrae a un número creciente de jóvenes dispuestos a trabajar en las minas. Sin embargo, cada año, numerosos mineros pierden la vida debido a los deslizamientos de tierra o a la contaminación del agua que causan los productos químicos empleados y cada vez son más las voces que exigen una regulación más estricta.

La parte occidental de la República Centroafricana es rica en yacimientos de oro. De acuerdo con el código minero, el Gobierno otorga permisos de explotación a cooperativas mineras. Estas minas operan mediante métodos artesanales y, en algunos casos, se asocian con empresas extranjeras para la minería semimecanizada o industrial.

África Internacional

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