BROTE EN UN CRUCERO
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Confinan a 1 700 personas en un crucero en Burdeos por un brote de gastroenteritis

18:00 - 20:00
El barco 'ambition' donde 1 700 personas permanecen confinadas.
Euskaraz irakurri: 1.700 pertsona konfinatu dituzte gurutzaontzi batean, Bordelen, gastroenteritis agerraldi baten ondorioz
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Agencias | EITB

Última actualización

El brote ha generado la muerte de un pasajero y la aparición de decenas de casos con síntomas. Los equipos sanitarios realizan pruebas para determinar el origen del contagio que se cree que puede ser una intoxicación alimentaria.

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