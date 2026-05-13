Confinan a 1 700 personas en un crucero en Burdeos por un brote de gastroenteritis
El brote ha generado la muerte de un pasajero y la aparición de decenas de casos con síntomas. Los equipos sanitarios realizan pruebas para determinar el origen del contagio que se cree que puede ser una intoxicación alimentaria.
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